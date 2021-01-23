Из-за протестных акций 23 января возбудили несколько уголовных дел

Сразу несколько уголовных дел в разных городах России было возбуждено в России в связи с протестными акциями, назначенными на 23 января. Первое уголовное дело по факту публикации призывов «к массовым бепорядкам на несогласованной акции» возбудили в Татарстане. Позже еще одно уголовное дело возбудил Следственный комитет в Москве. Также о подобных уголовных делах сообщили в Новосибирске и во Владивостоке.

Реклама Читать далее

Управление Следственного комитета по Татарстану объявило о возбужждении уголовного дела по статье «Массовые бепорядки» (статья 212 УК РФ) по факту публикации призывов к массовым беспорядкам на несогласованной с властями акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Статьей предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Об этом 21 января сообщил «Татар-информ».

22 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность» (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ) из-за публикаций в соцсетях с анонсами акций в поддержку Навального. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях „TikTok“, „ВКонтакте“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“, на сервисе „YouTube“, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — говорится в пресс-релизе ведомства. А главное управление МВД по Москве сообщило о начале доследственной проверки в отношении руководителей региональных штабов Навального.

Уже в субботу, 23 января, в Новосибирской области задержали 20-летнего местного жителя в рамках открытого уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ). По версии следствия, призывы опубликовал 20-летний житель Новосибирска. Он уже дал признательные показания, утверждают в ведомстве. В сообщениях якобы содержались призывы оказывать «вооруженное сопротивление» сотрудникам полиции на митинге «Свободу Навальному».

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта (статья 267.1 УК РФ) из-за проведения митинга «Свободу Навальному». Об этом сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться