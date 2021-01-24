«Мало людей»: Кремль прокомментировал субботние протестные акции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие накануне по всей стране акции протеста. В Кремле считают, что митинги были немногочисленные, а устраивают их, чтобы «качать ситуацию». Об этом он рассказал в воскресенье, 24 января, в эфире телеканала «Россия 1».

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Комментируя расследование Навального о дворце для Путина, Песков заявил, что «это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию». Однако по мнению пресс-секретаря, раскачать не получится, потому что «на незаконные акции […] вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. […] Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России».

Песков при этом добавил, что «с уважением относится ко всем точкам зрения», но «категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона».

С комментарием последних событий выступила и официальная представительница МИД России Мария Захарова. Она пообещала разобраться в комментариях американских дипломатов по поводу субботних акций. «Мы безусловно будем на это отвечать, — сказала она. — Американским дипломатам придется объясняться в министерстве иностранных дел за поведение посольства США в Москве и за заявления, которые звучали по линии Госдепа».

Таким образом российский МИД отреагировал на публикацию на сайте посольства США информации о времени и местах проведения протестных акций в российских городах. Ранее в американском посольстве уже объясняли, что это делается для предупреждения граждан США о нежелательности появления в местах проведения политических акций. В российском МИДе считают, что такие публикации выходят за рамки заботы об американских гражданах в России.

Многотысячные протестные акции прошли 23 января в более чем ста городах России, а также других странах мира. По данным экспертов, субботний митинг в Москве стал самым многочисленным из всех несанкционированных акций за последние годы. Рекордным стало и число задержанных. По данным проекта «ОВД-Инфо», по всей России в отделы полиции были доставлены более 3400 человек.

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