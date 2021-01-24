Силовики провели рекордное число задержаний на акциях 23 января в России

Рекордное число задержаний в современной истории России провели силовики на протестных акциях 23 января. На митингах и шествиях, прошедших по всей стране с требованием свободы для Алексея Навального, задержано более 3600 человек. Таковы данные на вечер воскресенья, 24 января, опубликованные порталом «ОВД-Инфо».

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В десятках российских городов 23 января прошли митинги и шествия в поддержку Алексея Навального, арестованного на 30 суток при возвращении в Москву из Германии, где он находился на лечении после попытки отравления боевым веществом из группы «Новичок». Участники стихийных акций также требовали отставки Владимира Путина, которому посвящен фильм-расследование ФБК «Дворец для Путина. История самой большой взятки» (набрал на Youtube к полудню воскресенья более 78 млн просмотров).

3629 задержанных насчитал по всей стране портал «ОВД-Инфо», собирающий данные о действиях силовиков на публичных акциях и координирующий правовую помощь задержанным. В современной истории России, как отмечают СМИ, такого числа задержаний на массовых акциях еще не было.

В Москве в субботу было задержано 1437 протестующих. В Санкт-Петербурге — 545. Порядка 100 задержано в каждом из следующих городов: в Казани (112), Новосибирске (98), Воронеже (95) и Нижнем Новгороде (90). От 40 до 65 задержаний провели силовики в Хабаровске, Сочи, Самаре, Ставрополе, Брянске и Красноярске.

Акция, прошедшая без согласования с властями, стала крупнейшим протестным выступлением в России за многие годы. Число участников по всей стране оценивается в десятки тысяч. День 23 января начался массовыми шествиями на Дальнем Востоке и в Сибири. По несколько тысяч человек вышли на улицы во Владивостоке, Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, в Омске, где предположительно был отравлен Навальный. Число протестующих, по оценкам журналистов, составило в Краснодаре порядка шести тысяч человек, в Екатеринбурге — от пяти до семи тысяч, в Нижнем Новгороде — до десяти тысяч. В Москве проект «Белый счетчик» оценил число вышедших на улицы в 20 тысяч человек (15 тысяч — на пике). Многотысячной была акция в Санкт-Петербурге.

Во многих городах разгон акций сопровождался жесткими задержаниями и избиением протестующих.

В Санкт-Петербурге 54-летней Маргарите Юдиной, оказавшейся на пути полицейских, которые вели задержанного, один из сотрудников нанес удар ногой. Она упала на асфальт и с сотрясением мозга была госпитализирована. В воскресенье утром, 24 января, агентству «РИА Новости» в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что женщина находятся в реанимации в «тяжелом состоянии». В ГУ МВД по городу и области СМИ сообщили, что проводят проверку «инцидента».

Независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что на субботних акциях от действий силовиков пострадали 52 журналиста. О десятках пострадавших на митингах коллег (не менее 40) сообщил «Интерфаксу» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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Более десяти уголовных дел было возбуждено уже в субботу вечером по итогам акции 23 января — в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Дела заведены по статьям о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам, умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Накануне акции 23 января СК РФ возбудил дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в массовые акции.

В воскресенье вечером стало известно о возбуждении в Москве нового уголовного дела по субботним событиям. В столичном ГУВД 24 января завели дело по обновленной в конце прошлого года первой части статьи 267 УК РФ («Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения»). В нее Госудма добавила норму, согласно которой уголовная ответственность наступает не только за порчу дорог, но и за их «умышленное блокирование» и создание помех движению транспорта и пешеходов. Наказание по статье — штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до одного года или лишение свободы на один год.

Опрошенные изданием «Медуза» юрист правозащитной адвокатской группы «Команда 29» Валерия Ветошкина и двокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин не исключили быстрого роста числа уголовных дел по целому ряду недавно введенных в УК статей, а также появления нового «болотного дела» по итогам акций 23 января.

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