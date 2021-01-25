«Скучно, девочки» : Путин открестился от «дворца» в Геленджике

Путин заявил, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит и никогда не принаджлежал комплекс в Геленджике, о котором говорится в расследовании ФБК

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 января, в ходе видеоконференции со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, ответил на вопросы о «дворце» в Геленджике, который, по данным ФБК, построен для него, а также о субботних акциях протеста.

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На вопрос о «дворце» Путин отвечал более шести минут. Он начал с того, что не смотрел фильм ФБК «за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки», подготовленные помощниками.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил он. По словам Путина, этим фильмом «промывают мозги наших граждан».

Президент РФ отметил, что тема «дворца» обсуждается уже десять лет, и за эти годы должны были остаться «хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, хотя бы какие-то оформления у нотариуса».

«Вместо всего этого — что? Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: „Скучно, девочки“», — сказал Путин.

По словам президента, он знает некоторых людей, которые упоминаются в фильме, других — не знает. Среди известных ему людей некоторые «давно занимаются бизнесом», но самого Путина, с его слов, бизнес никогда не интересовал. При этом президент РФ отметил, что его интересует виноделие — но не как бизнес, а как вид деятельности.

«Не как бизнесом, а как видом деятельности, я бы, наверное, когда-нибудь этим [виноделием] позанимался. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем „Абрау Дюрсо“. Крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало. Он [Титов] у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, может, пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать», — сказал Путин в ответ на вопрос о «дворце» в Геленджике.

Путин также высказался о прошедших по всей России акциях протеста 23 января. «Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона не просто контрпродуктивно, а опасно», — сказал он. Организаторов протестов Путин сравнил с террористами.«Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей», — заявил он.

Ранее в Кремле уже заявляли, что недвижимость и виноградники в Геленджике, о которых говорится в расследовании ФБК, не принадлежат президенту. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал этот фильм «лохотроном» для сбора денег.

19 января ФБК опубликовал расследование «Дворец для Путина», в котором говорится, что на черноморском побережье для президента России возведено здание площадью 17,7 тыс. квадратных метров с прилегающими постройками и виноградниками. По данным ФБК, строительство комплекса обошлось в 100 млрд рублей и финансировалось через коррупционные схемы компаниями, связанными с друзьями Путина. А охрану объекта осуществляют спецслужбы. На данный момент у ролика более 86 миллионов просмотров в ютьюбе.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьеве и по решению суда, состоявшегося прямо в отделении полиции Химок, помещен под арест на месяц. Политик находится в СИЗО «Матросская тишина». Его обвинили в неисполнении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». С августа 2020 года Алексей Навальный находился в Германии, где проходил курс лечения и реабилитации после отравления. 23 января по всей России прошли акции протеста с требованием освободить Навального, в ходе которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 3700 человек, среди которых 195 несовершеннолетних.

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