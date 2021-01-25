«Персонализация политической дуэли»: французские СМИ об акциях протеста в России

Французские СМИ подводят итоги масштабных протестных акций, прошедших в России 23 января. Одни журналисты и эксперты отмечают изменения социологического портрета участников митингов и начало «персонализации политической дуэли» в России, другие полагают, что уровень популярности оппозиционера Алексея Навального хоть и растет, но по-прежнему недостаточно высок. Что пишет французская пресса о субботних протестах в России — в обзоре RFI.

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В понедельник, 25 января, газета Le Monde пишет, что субботние акции являются для Кремля напоминанием о том, что, запуская механизмы «уничтожения оппозиции», необходимо считаться с мнением улицы. Акции прошли в более чем 100 городах и стали крупнейшими за долгое время: их участников не остановил ни тот факт, что мероприятия были несанкционированными, ни угроза задержания, ни порой даже сложные погодные условия — митинг в Якутске проходил при температуре ниже минус 50 градусов.

Московский корреспондент Le Monde Бенуа Виткин в своем материале называет новым для российских протестов явлением поведение автомобилистов, проезжавших мимо толп участников акций и сигналивших в знак поддержки. Это, как считает журналист, показатель того, что на самом деле количество недовольных действиями власти превышает количество собравшихся на митинги на центральных улицах российских городов.

Другой журналист Le Monde Петр Смоляр в своей колонке 25 января задается вопросом о том, боится ли Владимир Путин Алексея Навального, и предполагает, что это не так, и президент вероятно испытывает к оппозиционеру лишь «неприязнь». При этом уровень популярности Навального хоть и растет, однако все равно остается слишком низким и ограничивается симпатиями «образованных покоренных россиян, смотрящих его антикоррупционные видео». По мнению журналиста, западным странам следует поддерживать российских протестующих в их требовании соблюдения принципов правового государства и гражданских свобод, но «не следует воспринимать оппозиционера как вероятную альтернативу Владимиру Путину». «На сегодняшней день ее нет», — считает Смоляр, описывая противостояние власти и Навального формулой «“Новичок” против смартфона».

Liberation пишет, что «отныне Алексей Навальный воплощает смелость и отвагу Давида в борьбе с Голиафом». Фильм о дворце на берегу Черного моря, предположительно принадлежащем президенту Путину, журналист газеты Вероника Дорман называет «гранатой с вынутой чекой», благодаря взрыву которой «выкристаллизовалось недовольство» российских граждан.

По мнению журналистов Le Figaro, 23 января участники протестных акций выражали «глубокий пессимизм помимо желания защитить оппозиционера №1». Издание отмечает, что «новым феноменом» для российских протестных акций стала масштабная мобилизация регионов, где популярность Навального значительно ниже, чем в столице и крупнейших городах страны. Другой особенностью, отмеченной французской газетой, стала степень насилия со стороны полиции и ОМОНа — главным образом, в Москве и Санкт-Петербурге — и готовность манифестантов противостоять им, несмотря на угрозу задержания.

В комментарии французской редакции RFI философ и автор книги «В голове у Владимира Путина» Мишель Ельчанинов отметил, что социологический профиль участников акций 23 января несколько изменился по сравнению с предыдущими протестами. Он сослался на результаты исследования, проведенного в Москве социологом Александром Архиповым, который выяснил, что более 42% процентов участников акции вышли на митинг впервые в жизни. И если в Москве, как подчеркнул Ельчанинов, акции в поддержку Алексея Навального не редкость, в регионах все обстоит несколько иначе. Принимая во внимание тот факт, что почти половина протестующих в столице вышла на подобную акцию впервые, а также масштаб акций в регионах, можно сделать вывод о том, что в митингах и шествиях принимали участие не только сторонники Навального.

Французские эксперты и СМИ единодушно прогнозируют быстрое усиление и расширение законодательных ограничений в России. «Крупные протестные акции могут стать поводом для дополнительного закручивания гаек», — пишет Le Monde, называя социальные сети следующей мишенью российских властей. «Очевидно, что сторонники Навального обитают в интернете, они не смотрят “Первый канал”, по которому либо не говорят о Навальном, либо говорят об оппозиции как об агентах, проплаченных западом», — признает Мишель Ельчанинов, подчеркивая, что если российская сеть ВКонтакте проще поддается контролю, с китайским сервисом TikTok или американским YouTube это не так очевидно. Эксперт предполагает, что в ближайшее время может быть усилена законодательная база, позволяющая властям ограничивать роль соцсетей.

Французские журналисты и эксперты также согласны с тем, что стратегия поведения Алексея Навального является во многом основанной на его личности, в то время как Кремль стремится во что бы то ни стало избежать «персонализации политической дуэли» с оппозиционером, который, несмотря на рост популярности в последние полгода, по-прежнему по этому показателю уступает Владимиру Путину, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов. По мнению Мишеля Ельчанинова, процесс персонализации этой дуэли уже начался.

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