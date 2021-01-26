Страны G7 потребовали освобождения Навального и всех задержанных на протестах

Страны «Большой семерки» выступили с совместным заявлением, в котором заявили о «единодушном осуждении политически мотивированного» ареста и содержания под стражей в России оппозиционера Алексея Навального. Группа G7 призвала власти РФ «немедленно» освободить политика, а также отпустить «произвольно задержанных» участников протестных акций 23 января.

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Заявление от имени министров иностранных дел стран G7 во вторник, 26 января, обнародовала Великобритания, действующий председатель клуба ведущих демократических держав, объединяющего также США, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию.

#G7 Foreign Ministers have condemned the arrest and detention of Alexey Navalny



The G7 will always act to defend our shared democratic values and our #G7UK Presidency will use those values to create a more open and prosperous future 🇬🇧🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇯🇵🇪🇺 https://t.co/S4dPSI0v6h — G7 UK (@G7) January 26, 2021

«Прискорбно, что г-н Навальный содержится под стражей в связи с судебными решениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и явно необоснованными», — говорится в заявлении «Большой семерки» об аресте оппозиционера при возвращении в Россию на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного приговора по делу «Ив Роше» (2014).

«Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению г-на Навального. Россия связана своими национальными и международными обязательствами по уважению и обеспечению прав человека», — говорится в заявлении.

Страны G7 также «глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов» на протестных акциях, прошедших в прошлую субботу. Семерка призывает Россию «освободить произвольно задержанных 23 января за осуществление своего права на мирные собрания».

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По данным портала «ОВД-Инфо», в связи с акциями 23 января в России было задержано почти 3900 человек. В этот вторник Следственный комитет сообщил СМИ о возбуждении в разных регионах страны 20 уголовных дел по итогам протестов. Большая часть дел расследуется по статье о применении насилия к полицейским (ст. 318 УК РФ).

26 января в Москве суд арестовал первого фигуранта одного из уголовных дел, возбужденных по итогам протестов 23 января. До 24 марта по делу о нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) арестован Евгений Есенов, сообщил портал «Медиазона» со ссылкой на Пресненский районный суд.

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Ранее во вторник адвокаты Навального сообщили, что апелляционную жалобу на арест политика Московский областной суд рассмотрит 28 января. Ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный суд рассмотрит 2 февраля.

Соратники Навального призвали к новым акциям — 31 января. «Программный текст» по поводу запланированных воскресных акций опубликовал Леонид Волков. В Москве штаб Навального призвал сторонников выйти на Лубянскую и Старую площади — к зданиям ФСБ и администрации президента РФ.

Москва! 31 января в 12:00 выходим на Лубянскую и Старую площади.



Мы пройдём мирным шествием по Москве с требованием освободить Алексея Навального.



Направление шествия определим в зависимости от ситуации. Информация будет появляться в нашем канале: https://t.co/rLz1RsZ9iO pic.twitter.com/3cQ1JPkuGk — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 26, 2021

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