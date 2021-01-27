В квартиры Навального и его соратников, офис ФБК и студию «Навальный Live» пришли с обысками

Соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили в среду, 27 января, о том, что в его квартиры, а также в офис Фонда борьбы с коррупцией и студию youtube-канала «Навальный Live» пришли сотрудники полиции с обысками.

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Полицейские приехали в квартиру на Автозаводской, где находится супруга оппозиционера Юлия Навальная. Телеканал «Дождь» передает, что дверь квартиры была взломана, а к Навальной не пускают адвоката.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Как сообщил в твиттере директор ФБК Иван Жданов, с обысками пришли и в квартиру Навального в Марьино, где находится его брат Олег. Жданов также сообщил, что обыск проводится в офисе Фонда, а об обыске в студии «Навальный Live» написала Любовь Соболь.

Пришли из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.



Но мы уже нашли, кто их нарушает: этот полицейский в маске на подбородке. pic.twitter.com/ATpkIdwEc3 — ФБК (@fbkinfo) January 27, 2021

Причиной для обысков называют нарушение санитарно-эпидемиологических норм. После акции протеста в Москве 23 января именно в связи с этим нарушением было заведено уголовное дело. «Медиазона» также передает, что полицейские ищут электронные носители с призывами к участию в несанкционированной акции 23 января.

Сообщается, что силовики приходили к отцу координатора московского штаба Навального Олега Степанова, матери участницы Pussy Riot Марии Алехиной, пресс-секретарю движения «Гражданское общество» Егору Илюшкину, пресс-секретарю штаба муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну, нескольким членам Либертарианской партии. Для проведения обыска была задержана глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Любови Соболь, находящейся в студии «Навальный Live», была вручена повестка: ее вызвали на допрос по делу в отношении Ивана Жданова.

Сообщается, что для проведения обысков из спецприемника по месту жительства были доставлены пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и сотрудник ФБК Георгий Албуров, задержанные по обвинению в призывах к участию в несанкционированных митингах накануне 23 января.

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