Александра Габышева снова принудительно отвезли в психдиспансер

Александра Габышева, называющего себя шаманом-воином, 27 января снова принудительно доставили в якутский психоневрологический диспансер. В больнице это объяснили тем, что шаман отказался продолжать «лечение». В середине января Габышев заявил, что вместе со своим отрядом планирует новую попытку похода в Москву для «изгнания Путина».

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27 января врач вместе с полицейскими пришли в дом сестры Габышева, где он проживает, и отвезли его в психдиспансер. Как сообщают в «Правозащите Открытки», «двери дома Алексанлра Габышева взломаны, все вещи раскиданы, на полу пятна, похожие на кровь». Сообщается, что его телефон и записные книжки изъяли.

Сторонников Габышева во время спецоперации по захвату дома держали за забором, не пуская во двор. В километре дежурил ОМОН и машины с мигалками, рассказывают правозащитники.

Диспансер объяснил это отказом Габышева продолжать «лечение»

В якутском психоневрологическом диспансере в свою очередь заявили, что Габышева принудительно госпитализировали из-за того, что тот отказался продолжать «лечение».

Как объясняют в больнице, после выписки летом 2020 года Габышеву назначили «активное» диспансерное наблюдение, при котором он обязан ходить к участковому психиатру один-два раза в месяц и принимать назначенные лекарства.

Несколько месяцев Габышев наблюдался у врача, но «в декабре пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет, что категорически отказывается лечиться», говорится на сайте диспансера. На назначенный ему прием в январе шаман не явился. Связаться с ним по телефону врачу не удалось. В результате врач приехала к нему вместе с полицией.

«В случае неявки пациента, нуждающегося в активном диспансером наблюдении и отказе его от дальнейшего лечения, медицинская организация обязана принять меры по осмотру пациента. В этом случае врачи выезжают к пациенту домой, если пациент не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции», — говорится на сайте диспансера.

Сколько будет продолжаться «осмотр» неизвестно. Сообщается, что сейчас шаман в диспансере под наблюдением врачей. Дают ли ему какие-то препараты или нет, в сообщении больницы не указано. Неизвестно также, будет ли диспансер обращаться в суд с требованием принудительно госпитализировать шамана, как в прошлом году.

Недавно Габышев объявил о новом походе в Москву

Габышева, называющего себя шаманом-воином, забрали в больницу после того, как тот объявил о новом походе в Москву для совершения обряда «изгнания» Владимира Путина, которого шаман называет «порождением темных сил». Недавно Габышев объявил, что в марте 2021 года планирует снова выдвинуться в Москву на белой лошади, чтобы успеть в Кремль к августу 2021 года. «Мне как шаману предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года. Я эту дату и не скрывал никогда. Пешком к ней, конечно, уже не успеть», — сказал он в интервью «Сибирь. Реалии». Планировалось, что основная часть отряда присоединится к нему в Иркутске.

Габышев признался, что ждет, что власти попытаются его «убить», потому что он «не захотел подчиняться и не замолчал». «Я воин, ребята. Ну и если в психушку меня, если получится, все же заберут, то только полутрупом. Там все равно смерть, ребята», — добавил он.

В прошлом году Габышева уже принудительно госпитализировали

12 мая 2020 года дом Габышева штурмовали силовики, увезли его в психдиспансер и насильственно госпитализировали под предлогом взятия анализов на коронавирус.

29 мая врачебная комиссия признала Габышева опасным для себя и окружающих, после чего якутский психдиспансер обратился в суд с требованием принудительно его госпитализировать. Суд это требование удовлетворил. В заявлении больницы говорилось, что до этого Габышев находился в стационаре якобы добровольно.

Защита настаивала, что выводы комиссии были основаны исключительно на политических взглядах Габышева. В июне 2020 года «Мемориал» признал Габышева политзаключенным. Из психдиспансера шамана выписали в конце июля 2020 года.

Предыдущие попытки походов в Москву

В первый раз Александр Габышев отправился в Москву пешком в марте 2019 года. По дороге к нему присоединились единомышленники. В октябре его задержали силовики на границе Бурятии и Иркутской области. Шамана доставили в Якутстк, где на него завели дело об экстремизме, а психолого-психиатрическая экспертиза, инициированная ФСБ, признала его невменяемым.

Второй поход Габышев начал в декабре 2019 года, когда в Якутстке было минус 44 градуса. Тогда полиция оборвала поход уже через два дня. Шамана и двух его сподвижников оштрафовали за неповиновение полицейским, Габышева тогда поместили под подписку о невыезде. В протоколе было написано, что при попытке вручить повестку к следователю Габышев достал самодельный меч и порвал им форменную куртку полицейскому.

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