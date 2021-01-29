По итогам митинга 23 января московские суды назначили 154 административных ареста

В Москве после митинга 23 января задержали более 1,5 тысяч человек

Московские суды отправили под административный арест 154 участника акции 23 января. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. Ранее правозащитники сообщили, что в московских спецприемниках закончились места для арестованных.

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По статье 20.2 (нарушение правил проведения массовых акций) Кодекса административных правонарушений суды арестовали 131 участника митинга 23 января. Всего суды рассмотрели дела 483 задержанных, в отношении которых были составлены протоколы по этой статье. Остальные задержанные были приговорены к штрафам. Еще 23 человека арестованы по статье 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции).

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, всего в московские суды поступило 1608 административных дел. 41 возбуждено по статье 19.3 КоАП, остальные по статье о нарушении правил проведения массовых акций. Административные аресты составляют от семи до 15 суток. Сумма штрафа, к которым приговаривают московские суды варьируется от 10 тысяч до 250 тысяч рублей.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, всего в московские суды поступило 1608 административных дел. 41 возбуждено по статье 19.3 КоАП, остальные по статье о нарушении правил проведения массовых акций. Административные аресты составляют от семи до 15 суток. Сумма штрафа, к которым приговаривают московские суды варьируется от 10 тысяч до 250 тысяч рублей.

По данным проекта «ОВД-Инфо», всего во время протестной акции в Москве 23 января были задержаны более 1500 человек. По всей России задержали более четырех тысяч демонстрантов. По данным членов наблюдательной комиссии, московские спецприемники, в которых должны отбывать административный арест, рассчитаны на 141 человека, и места в них уже закончились.

Помимо административных арестов и штрафов для участников митингов российские следственные органы возбудили уже более 20 уголовных дел по итогам акции 23 января. Как ранее писала Русская служба RFI, несколько уголовных дел возбуждены по статьям о нападении на полицейских и массовых беспорядках, а также по новым статьям, связанным с нарушением санитарных ограничений, призывы детей на митинги и по факту перекрытия дорог.

31 января сторонники Алексея Навального анонсировали новые акции протеста.

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