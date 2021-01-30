«Репортеры без границ» призвали российские власти прекратить запугивать журналистов

Сергей Смирнов был задержан на выходе из своего дома 30 января

В субботу, 30 января, в Москве был задержан главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. В канун новой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января российские власти продолжают попытки запугать независимых журналистов: полиция проводит «профилактические посещения» и обыски домов журналистов, возбуждает уголовные дела. «Репортеры без границ» (RSF) назвали происходящее «абсолютным произволом» и призвали российские власти прекратить нападки на прессу.

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Сергей Смирнов был задержан, когда он утром выходил из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики ждали его в подъезде, уточняет издание. Его доставили в ОВД, конфисковали телефон.

В Москве на выходе из дома задержали нашего главреда Сергея Смирнова, когда он вышел на прогулку с сыномhttps://t.co/JBE6olR4Nb



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/lKr0tZJTGB — Медиазона (@mediazzzona) January 30, 2021

Претензии силовиков пока неизвестны, но сам Сергей Смирнов полагает, что ему грозит уголовное обвинение по 236 статье УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. «Апология протеста» уточняет, что журналисту вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП).

Три дня назад квартира, где живет мать журналиста, подверглась многочасовому обыску, а саму пожилую женщину допрашивали полтора часа. Были изъяты книги и жесткий диск.

«Абсолютный произвол»

В период между двумя митингами в поддержку Навального, 23 и 31 января, российские власти усилили давление на прессу, констатирует организация защиты прав журналистов «Репортеры без границ» в своем заявлении, опубликованном 29 января. Помимо действий силовиков в отношения главреда «Медиазоны», одного из главных российских сайтов, систематизирующих информацию о полицейских и судебных злоупотреблениях, давлению подверглись несколько других журналистов. К некоторым пришли с «профилактическими визитами» на дом, как, например, к главному редактору независимого телеканала «Дождь» Тихону Дзядко и экожурналисту, члену Союза журналистов и работников СМИ Софье Русовой, отмечают «Репортеры».

Полиция также приходила на дом 28 января к журналистке «Новой газеты» Елене Соловьевой, которая освещала митинги сторонников Навального 23 января. Силовики также явились по месту жительства журналистки нижегородского издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой, чтобы вручить ей повестку на допрос по делу о «нарушении установленного порядка проведения митинга» 23 января в Нижнем Новгороде. Маргарита Мурахтаева редактирует независимый новостной сайт Koza.Press, основанный ее матерью, журналисткой Ириной Славиной, которая в октябре прошлого года совершила самосожжение после многочисленных случаев давления со стороны местных властей.

«Эти действия по запугиванию, организованные властями, являются абсолютным произволом» заявила глава представительства «Репортеров» в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье. «Пресса не должна быть побочной жертвой неоправданной охоты на политических оппонентов. Мы просим власти положить конец этим угрозам и наказать виновных в этих атаках на журналистов», говорится в заявлении организации.

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