Российские СМИ выступили в поддержку задержанного главреда Медиазоны

«Новая газета», The Bell, «МБХ медиа» и целый ряд других российских СМИ выразили свою поддержку задержанному 30 января в Москве главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову. О том, что обвинения, предъявленные журналисту не соответствуют действительности, заявил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

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Как стало известно, в полиции в отношении Сергея Смирнова был составлен протокол об участии в акции протеста, несмотря на то, что 23 января он находился у себя дома. Журналиста оставили в ОВД «Тверское» до заседания суда.

«Задержание главреда „Медиазоны“ Сергея Смирнова — это возмутительное давление на журналистов и свободу слова. До сих пор власти накануне митингов задерживали и запугивали только политиков и участников митингов. Теперь хотят запугать журналистов, чтобы они не выполняли свой долг и не писали о протестах. Редакция „Проекта“ будет освещать события 31 января во что бы то ни стало и выражает поддержку Смирнову», — написали журналисты издания «Проект».

«Обстоятельства задержания журналиста, вышедшего из дома на прогулку с маленьким ребенком, не оставляют сомнений в том, что мы имеем дело с попыткой давления и воспрепятствования профессиональной деятельности», — подчеркивает The Bell.

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«Цель этого задержания очевидна — запугать Сергея Смирнова, всю редакцию „Медиазоны“ и всех журналистов, которые освещают протесты в России», — написал телеканал «Дождь», потребовав «немедленного освобождения» журналиста.

«„Медиазона“— одно из самых профессиональных изданий, освещающих события в судах и тюрьмах. Давление властей на журналистские коллективы недопустимо», — говорится в заявлении издания «Открытые медиа». «Попыткой давления на независимую журналистику» назвал задержание главреда «Медиазоны» студенческий журнал Doxa.

«Редакция „Новой газеты“ выражает свою поддержку Сергею и требует его немедленного освобождения, а также считает его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России», — говорится в заявлении этого издания.

«Это новый уровень давления властей на СМИ в России. К вороху законов, прямо ограничивающих свободу слова, теперь добавились акции устрашения в исполнении полиции. Читателей буквально пытаются лишить возможности получать информацию из независимых источников», — заявила редакция «Медузы».

С требованием «немедленно освободить Сергея Смирнова» выступило магаданское издание «Весьма».

Протест против давления на журналистов и поддержку Сергею Смирнову выразили также редакции журнала «Холод», «Тайга.инфо», «Важные истории», «Такие дела», «МБХ медиа», Baza, «Бумага», «Весьма», Vot Tak и радиостанция «Эхо Москвы».

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