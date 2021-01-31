ЕС и США осудили массовые задержания на акциях протеста в России 31 января

Российские силовики провели беспрецедентное в новейшей истории страны число задержаний на воскресных акциях, прошедших почти в ста городах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также против репрессивной политики и коррупции властей. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил «новые массовые задержания и непропорциональное применение силы» к протестующим в России, где он побывает с визитом 4 – 6 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с осуждение «постоянного применения жестокой тактики» российскими властями в отношении участников мирного протеста.

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Новые акции протеста прошли в воскресенье, 31 января, почти в ста городах России — от Владивостока до Калининграда. Точную численность акций оценить крайне сложно, поскольку в крупных городах силовики не давали людям собраться, блокировали центральные улицы, движение общественного транспорта и метро, проводили масштабные превентивные задержания. Некоторые подробности протестного дня — в хронике RFI.

Число задержанных по всей России к вечеру воскресенья превысило 5000 человек. Такие данные к 23 часам вечера по московскому времени получил правозащитный портал «ОВД-Инфо» (цифры постоянно обновляются).

Более 1600 человек были задержаны в Москве. В Санкт-Петербурге число задержанных по итогам акций превысило 1100 человек. Почти 200 протестующих были задержаны в Красноярске. В Нижнем Новгороде задержано свыше 180 человек. Масштаб задержаний в Твери, Воронеже и Владивостоке — более 120 человек в каждом из городов. В Новосибирске в отделениях полиции оказались более ста участников протеста. От 80 до 90 задержанных — итог протестного дня в Новокузнецке, Ростове-на-Дону, Перми и Казани. На десятки задержанных идет счет в Сочи, Ярославле, Уфе и Владимире, Самаре, Ижевске и Екатеринбурге, Барнауле, Челябинске и Иркутске.

СМИ и правозащитники сообщали о применении силовиками спецсредств, а также о фактах избиения протестующих полицейскими и бойцами ОМОН (Росгвардии). На акциях было задержано также в общей сложности порядка ста журналистов и сотрудников СМИ.

«Я сожалею о массовых задержаниях и непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России, наблюдавшихся снова сегодня. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Глава дипломатии ЕС запланировал визит в Москву 4 – 6 февраля для переговоров с российским руководством, встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями гражданского общества. Решение о визите Борреля в Россию было принято на недавнем совещании министров иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза. ЕС уже неоднократно — и безуспешно — требовал от властей РФ расследовать отравление Алексея Навального запрещенным боевым веществом группы «Новичок», призывал к освобождению оппозиционера, арестованного при возвращении в Россию из Германии 17 декабря.

Новый американский государственный секретарь Энтони Блинкен в воскресенье, 31 января, заявил, что США «осуждают постоянное — вторую неделю подряд — применение российскими властями жестокой тактики против мирных демонстрантов и журналистов». Вашингтон выступает с новым призывом к властям России, требуя «освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в том числе Алексея Навального».

The U.S. condemns the persistent use of harsh tactics against peaceful protesters and journalists by Russian authorities for a second week straight. We renew our call for Russia to release those detained for exercising their human rights, including Aleksey Navalny. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2021

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