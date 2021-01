Акции протеста и их подавление в России 31 января: хроника

В России в воскресенье, 31 января, прошли новые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против действующего президента Владимира Путина. По данным на 21.10 по московскому времени по всей стране на акциях было задержано более 4800 человек. По итогам предыдущих всероссийских протестов 23 января в 125 городах России задержали 4033 человека. В это воскресенье силовики заранее заблокировали во многих городах места сбора протестующих. RFI следило за событиями в реальном времени (время указано по Парижу, МСК + 2 часа)

Реклама Читать далее

19:30 Акции протеста сегодня прошли почти в ста городах России: от Калининграда до Владивостока. Почти в 90 городах на несанкционированных властями митингах и шествиях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержаны более 4800 человек, сообщил правозащитный портал «ОВД-инфо» уточненные данные, полученные к девяти часам вечера по московскому времени.

1516 в Москве, 1097 в Санкт-Петербурге, и меньше чем по 200 задержанных в каждом из оставшихся 84 городов pic.twitter.com/F5bS919fce — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

18:35 Порядка 1000 протестующих задержано в Санкт-Петербурге, где были перекрыты мосты и центральные улицы города.

Некоторые подробности протестного дня на берегах Невы — в материале портала «Фонтанка.ру».

18:10 В Нижнем Новгороде силовики провели более 160 задержаний на акции, которая продолжалась около трех часов.

В Нижнем Новгороде продолжается акция протеста. Сотрудники ОМОН задерживают людей из толпы за лозунги «Позор!».



Мы продолжаем прямую трансляцию: https://t.co/mQWeEsBQAr pic.twitter.com/BdSUZXf1T7 — Навальный LIVE (@navalnylive) January 31, 2021

Местный новостной портал NN.RU (Нижний Новгород онлайн) сообщал, что митингующие планировали пройти от здания бывшего кинотеатра «Октябрь» к Нижегородскому государственному техническому университету через площадь Минина и Пожарского и по Верхневолжской набережной. Из-за перекрытия улиц и того, что ОМОН разделил шествие на группы, сделать этого единым потоком не получилось. NN.RU опубликовал фоторепортаж о дне протеста в Нижнем Новгороде.

17:50 По последним данным «ОВД-Инфо», 31 января на акциях протеста в российских городах силовики задержали 4445 человек. Это больше, чем на акциях 23 января. Тогда портал сообщал о 4033 задержанных.

17:45 До начала протестных акций 31 января были задержаны сотрудники ФБК Алексея Навального и канала «Навальный LIVE».

В полночь в Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. За полчаса до истечения срока этого ареста, около 22.30 МСК, ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщает DELFI.

В ночь на 31 января в Москве была задержана сотрудница канала «Навальный LIVE» Софья Кащенко. Как сообщила в Twitter глава предвыборного штаба Любови Соболь Ольга Ключникова, ее забрали в ОВД «Коньково», не объяснив причин задержания.

Той же ночью в Москве задержали еще одну сотрудницу канала «Навальный LIVE» — корреспондентку Александру Шапалину. Причиной задержания стали «жалобы от соседей». Ее доставили в ОВД по Гагаринскому району.

В Кемерове, дома у сотрудницы штаба Навального Елизаветы Славинской, провели «обследование помещения», пишет штаб. Утром ее увезли из квартиры якобы для составления административного протокола. Славинской вменяют призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК).

В Уфе задержана координатор штаба Навального Лилия Чанышева, об этом сообщает «Апология протеста». Ее отвезли в отдел полиции №9.

Во время акций прошли задержания правозащитников.

Юриста Правозащитного центра «Мемориал» Татьяну Черникову задержали на выходе из дома в Москве, об этом она сообщала на горячую линию ОВД-Инфо и на своей странице в Facebook. Ее доставили в отдел полиции района Сокол.

В Петербурге задержали правозащитника Владимира Василенко. Активист петербургской «Весны» Богдан Литвин сообщил, что проходит свидетелем по уголовному делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК) на акции 23 января. Сегодня утром у его родителей прошел обыск.

В Челябинске возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность (ст. 151 УК) из-за протестов. Координатора местного отделения «Весны» Александра Кашеварова допросили по делу в статусе свидетеля.

На станции метро Выхино полицейские задержали бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова. Они заявили, что сработала система распознавания лиц. Об этом сообщает «МБХ медиа».

17:35 В Красноярске силовики в это воскресенье установили печальный рекорд по числу задержаний на акциях протеста в регионе Сибири и Дальнего Востока. По данным «ОВД-Инфо», в Красноярске было задержано почти 200 человек. В соцсетях широко разошлась фотография, сделанная в самом начале протестной акции, когда превосходящие по численности силы полиции окружили группу собравшихся перед Большим концертным залом филармонии.

Местный новостной портал NGS24.RU (Красноярск онлайн) опубликовал фоторепортаж о ходе протестных акций.

17:30 Среди задержанных в разных городах России оказались политики, депутаты местных органов и другие известные личности. Как сообщила «МБХ медиа» адвокат Светлана Давыдова, Юлию Навальную доставили в Щербинский УВД по ТиНАО, адвоката к ней не пускают.

Также в Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и главу МО «Красносельский» Илью Яшина. Корреспондент «Открытых медиа» передает, что задержали и депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

В Петербурге на акции в поддержку Навального задержали рэпера Оксимирона. Он вышел на акцию в свой день рождения. Позже, как сообщает «Правозащита Открытки», Осимирона отпустили из отдела полиции. Он находился в отделе полиции №36.

В Томске среди задержанных оказались несколько депутатов городской Думы: Андрей Фатеев, Артем Канарев, Максим Забелин, Ксения Фадеева.

16:35 Как отмечали сегодня многие СМИ, во время воскресных акций протеста в России силовики задерживали журналистов.

По сообщениям «ОВД-Инфо», «Медиазоны», The Insider и «Новой газеты», на акции в Москве были задержаны: политический обозреватель Сергей Пархоменко, корреспондент «Открытых медиа» Дмитрий Балашов, корреспондент РБК Антон Фейнберг, журналист The Insider Олег Пшеничный (он не взял на акцию пресс-карту), Михаил Зеленский «Холод», журналистка «Собеседника» Светлана Хрусталева. Также в Москве был задержан и избит фотограф Иван Клейменов. Об этом ОВД-Инфо сообщила его жена. По ее словам, Ивана били электрошокером и разбили голову. Журналиста The Insider Сергея Чижикова в жилете и с пресс-картой дважды попытались задержать, но потом передумали и отпустили. По словам Чижикова, сотрудник ОМОНа угрожал, что разобьет камеру об его голову.

Во время акции силовики задержали, но потом отпустили Николая Сванидзе. Журналистов Ярослава Тюжина (Росдержава), Юрия Сеньчева (AllRusNews) и Бориса Иванова (Росдержава) доставили в ОВД, проверили пресс-карты и отпустили.

Ночью в Москве сотрудники правоохранительных органов забрали из дома корреспондентку канала «Навальный LIVE» Александру Шапалину. Больную, с высокой температурой, ее отвезли в московский ОВД «Гагаринский». Вечером, как сообщает «ОВД-Инфо», ее отказались отпускать, несмотря на температуру 38,6 градуса. Ее оставляют на ночь в полиции, скорая отказалась забирать ее из участка полиции, а сами полицейские в нарушение закона держат Шапалину уже больше трех часов без оформления какого-либо протокола.

В Санкт-Петербурге были задержаны: журналистка «МБХ Медиа» Валерия Савинова. Пытались увести в автозак корреспондента «Бизнес.ФМ» Айгуль Абдулину, но она сумела отбиться, сообщает Telegram-канал "Ротонда". Как сообщает «Фонтанка.ру», во время освещения акции задержали корреспондента петербургской редакции «Коммерсантъ» Олега Дилимбетова. Также среди задержанных: сотрудники «Новой газеты» Денис Коротков (его уже отпустили) и Серафим Романов, работавшая в жилете и с пресс-картой журналистка «Московского комсомольца» Анастасия Семенович, журналист Георгий Марков.

В Сочи задержана спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко (об этом она сама сообщила в Twitter), журналистка Валерия Житкова (по сообщению The Bell). «Она не участвовала в несогласованной акции, а проходила мимо. Ее доставили в отдел полиции УМВД Хостинского района», — пишет издание. Позже ее отпустили. По данным «ОВД-Инфо» на 15:10, всего в Сочи было задержано 48 человек.

Как сообщает «Новая газета», задержанный при освещении акции в поддержку Навального корреспондент в Рязани Григорий Кольцов перестал выходить на связь из отдела полиции.

В Самаре задержали шеф-редактора «Эха Москвы в Самаре» Сергея Курт-Аджиева, ведущую "Эха" Татьяну Брачий и корреспондента «Волга. МБХ медиа» Илью Нечаева.

В Твери журналистку Дарью Самарину задержали за якобы распространение личных данных сотрудников полиции. Журналиста издания «Караван» Александра Селюка задержали, несмотря на то, что у него было удостоверение сотрудника СМИ и редакционное задание. Он сообщил ОВД-Инфо, что его доставили в отдел полиции «Центральный».

В Вологде задержана журналистка Ирина Йовжий, у нее без предъявления протокола пытались отобрать аппаратуру.

Всего во время протестных акций 31 января были задержаны не менее 82 журналистов, сообщила «Открытым медиа» член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова.

15:30 Московский штаб Навального официально объявил об окончании акции в Москве. Следующая акция запланирована 2 февраля в 10 утра у здания Симоновского суда в Москве, где будет рассматриваться требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

15:20 Юлию Навальную доставили в ОВД Щербинка в Москве. Об этом сообщает ФБК со ссылкой на адвоката Юлии.

Участники протестной акции на площади трех вокзалов в Москве, 31 января 2021. AP - Alexander Zemlianichenko

Задержания на площади трех вокзалов в Москве, 31 января 2021. AP - Alexander Zemlianichenko

15:00 В Москве участники акции протеста продолжают идти к площади трех вокзалов, на площади силовики производят задержания.

Площадь трех вокзалов в Москве, 31 января 2021. AP - Alexander Zemlianichenko

В Санкт-Петербурге часть людей смогла вернуться к зданию ТЮЗ, там протестующих заблокировал ОМОН. Как сообщает корреспондент The Insider, журналистов не пропускают к ТЮЗу, все оцепляют, и, судя по всему, будут брать в кольцо.

14:30 Число задержанных на воскресных акциях в России превысило 3000 человек, сообщил правозащитный портал «ОВД-Инфо» в 16 часов 30 минут по московскому времени. Правозащитники получили данные о как минимум 35 протестующих, избитых силовиками на акциях.

14:05 Около часа назад, по данным «ОВД-Инфо» (15:10 МСК) по всей России задержали 2119 человек.

13:50 В Москве у здания СИЗО «Матросская тишина» собралось слишком много народа, поэтому ее организаторы предложили участникам акции двигаться обратно к площади трех вокзалов по улицам Бакунинской, Бауманской и Басманной.

У СИЗО «Матросская Тишина», где отбывает наказание Алексей Навальный, силовики задерживают людей. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live. «Важные истории» опубликовали видео, где силовики применили электрошокер к задержанному. «Электрошокер применили к задержанному на ул. Русаковской! Человек потерял сознание – и его унесли», – сообщает издание.

«Важные истории» опубликовали видео, где силовики применили электрошокер к задержанному ❗️❗️ Электрошокер применили к задержанному на ул. Русаковской!



Человек потерял сознание – и его унесли.



Видео: @istories_media pic.twitter.com/bhgsO4re1D — Важные истории (@istories_media) January 31, 2021

По сообщению «ОВД-Инфо», в Санкт-Петербурге тоже действует жестко: полиция применяет электрошокеры и слезоточивый газ. Один человек потерял сознание в автозаке, другие задержанные оказывают ему экстренную помощь.

По сообщению «ОВД-Инфо», в Санкт-Петербурге силовики применяют электрошокеры и слезоточивый газ. Один человек без сознания в автозаке, другие задержанные ему оказывают помощь В Петербурге полиция тоже действует жестко: электрошокеры, газ, обыски и человек без сознания в автозаке. Собрали основную информацию в нашем онлайне.



Видео: Серафим Романов / «Новая»https://t.co/nJ1qrtgvfL pic.twitter.com/KfC2TymJ47 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

В Санкт-Петербурге колонна протестующих возвращается от Сенной площади к зданию ТЮЗа.

13:40 В Париже акция в поддержку арестованного в России Алексея Навального, а также всех участников мирного протеста проходит в это воскресенье на площади Эдмона Мишле, возле Центра Помпиду. Организаторы акции — французское отделение правозащитной организации «Международная Амнистия» и гражданское объединение Russie-Libertés.

Видео с акции «Освободите Алексея Навального и всех политзаключенных в России» в редакцию RFI прислала ее участница Александра Зонина.

Во Франции 29 января политики, ученые и журналисты записали видеообращение с требованием к властям РФ освободить Алексея Навального и всех российских политзаключенных. Требование поддержали сенатор Андре Гаттолен, экономисты Тома Пикетти, Сергей Гуриев и Екатерина Журавская, политологи Мари Мандрас и Николя Тензер, математик Александр Шень, журналисты Наталья Геворкян и Галина Аккерман.

13:00 В Париже в квартале Бобур, на площади возле Центра Помпиду, проходит акция в поддержку Алексея Навального.

В Париже на площади Бобур в 12:00 по местному времени началась акция в поддержку Алексея Навального. © Александра Зонина

Акция в поддержку Алексея Навального в Париже, 31 января 2021. © Александра Зонина

Акция в поддержку Алексея Навального в Париже, 31 января 2021. © Александра Зонина

12:50 В Москве голова колонны протестующих дошла до СИЗО «Матросская тишина», передает ФБК.

12:45 Полицейский достал табельный пистолет и направил его на протестующих на Сенной площади в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

12:25 В Москве в районе улицы Стромынка задержана Юлия Навальная, передает штаб ФБК. Эту информацию позже подтвердил «Интерфакс». «Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия задержана в центре Москвы, сообщают очевидцы. Ее препроводили в машину сотрудники правоохранительных органов», – сообщает агентство. Юлия Навальная, согласно опубликованной фотографии на ее странице в инстаграм, присоединилась к участникам несогласованной акции в Москве у метро Сокольники.

12:20 В Екатеринбурге полиция перекрыла начальную и конечную точки маршрута протестного шествия — район Дворца молодежи и парка XXII Партсъезда, а также площадь Труда. Большая часть станций метро была закрыта.

Как сообщало сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн», маршрут шествия постоянно менялся: его участники прошли от Дворца молодежи до сквера у Театра драмы, а затем вышли на лед Городского пруда.

Похоже, полиция задерживает в первую очередь людей с плакатами. А таких сегодня на митинге много. pic.twitter.com/3otBWOttL8 — E1.RU News (@e1news) January 31, 2021

По оценке портала Znak.com, в акции участвовали порядка 7 тысяч человек (5 тысяч участников протеста — оценка акций 23 января). Корреспонденты сетевого издания «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» отметили, что в это воскресенье протестующих было больше, чем неделей ранее. Данный полиции Екатеринбурга — 2300 протестующих.

Участником акции стал оппозиционный политик, бывший мэр города Евгений Ройзман, написавший в твиттере после акции: «Народу сегодня вышло гораздо больше чем 23 января. Уважение Екатеринбургу и каждому, кто вышел. Очень достойно».

Задержанные у автозака в Москве, 31 января 2021. AFP - VASILY MAXIMOV

12:15 По данным «ОВД-Инфо», к 13:40 МСК по всей стране задержано 1 009 человек. Больше всего задержанных в Москве — 142 человека, вторым по количеству инцидентов стал Владивосток, там задержали 113 человек.

Кроме того, по данным правозащитного проекта, был задержан как минимум 31 журналист и не менее 47 несовершеннолетних. На видео: столкновения протестующих с полицией на Комсомольской площади в Москве. Источник: «Проект.»

Столкновения с полицией на Комсомольской площади в Москве

11:35 Акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных сегодня уже прошли или проходят в городах: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Хабаровск, Красноярск, Иркутск, Чита, Барнаул, Улан-Удэ, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Магнитогорск, Новокузнецк, Томск, Омск, Пермь, Оренбург, Казань, Пенза, Ульяновск, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Орел, Калиниград, Кострома, Ярославль, Ижевск, Архангельск, Смоленск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Курск, Санкт-Петербург, Москва. Всего в акции приняло участие около 150 городов России. В большинстве этих городов были задержания участников акций.

11:20 В Новосибирске на протестное шествие вышло, оценке портала «Тайга. Инфо», порядка 5 – 6 тысяч человек. Местный штаб Навального сообщал о 10 тысячах участников акции. Полиция перекрывала центральные улицы, закрывала станции метро, рассекала колонны протестующих.

Новосибирск, вы невероятные! Шествие с коптера, посмотрите! pic.twitter.com/jExtHzYC4n — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

В 15.30 по местному времени основное число протестующих в Новосибирске покинули центр города, группы по несколько сотен человек продолжили гулять, сообщал портал «Тайга.Инфо». Число задержанных на акциях в городе приближается к 100.

11:12 Несмотря на объявление о переносе акции в Санкт-Петербурге, протестующие остались в районе Невского проспекта и идут в сторону Сенной площади. Об этом сообщает штаб Навального.

Задержания в Санкт-Петербурге, за час до начала акции в поддержку Алексея Навального, 31 января 2021. REUTERS - ANTON VAGANOV

11:00 По данным «ОВД-Инфо», не менее 650 человек задержаны на акциях протеста по всей России.

10:55 Во Владивостоке, где задержано не менее 110 протестующих, акция началась на центральной площади города, а затем переместилась в акваторию Амурского залива. Ее участники вышли на лед, куда через некоторое время вышли бойцы ОМОН. Протестующих оттеснили на берег, где прошли массовые задержания.

Во Владивостоке митингующие водят хоровод на льду. ОМОН на лед не заходит из-за тяжелого обмундирования.



Как начались протестные акции в поддержку Алексея Навального 31 января — в онлайне «Новой газеты»https://t.co/suAJHByJZv



Видео: Валерия Федоренко / «Новая» pic.twitter.com/SkDB6EuA7Z — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

10:50 После объявления штаба Навального о переносе акций в Москве, у станций метро «Сухаревская» и «Красные ворота» начались задержания, станции метро закрыты, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. По данным The Insider, у «Сухаревской задержаны» от 60 до 100 человек.

Оцепление у входа на станцию метро "Чистые пруды" в Москве, 31 января 2021. AFP - NATALIA KOLESNIKOVA

10:40 Рано утром в Москве и Санкт-Петербурге были оцеплены центры городов. В Москве перекрыты Лубянская площадь и прилежащие к ней улицы. В Санкт-Петербурге полностью перекрыт Невский проспект. В связи с оцеплением центров городов в Москве акция перенесена к площади трех вокзалов, в Санкт-Петербурге – у здания ТЮЗ на Пионерской площади.

Лубянская площадь в Москве утром 31 января 2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

10:15 К полудню по московскому времени на акциях протеста, проходящих в России, задержано уже более 500 человек. Такие данные сообщает портал «ОВД-Инфо», собирающий данные о задержаниях на массовых акциях и координирующий правовую помощь оказавшимся в застенках.

Задержания участников акции во Владивостоке, 31 января 2021. AFP - PAVEL KOROLYOV

Акции за освобождение из тюрьмы Алексея Навального, проходящие также под лозунгами против коррупции и политических репрессий, начались несколько часов назад — сперва на Дальнем Востоке и крупнейших городах Сибири. Во Владивостоке задержано 110 человек, в Красноярске — более 80, в Новосибирске — уже более 70 задержаний.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться