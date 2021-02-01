Навальный и протесты: глава дипломатии ЕС уточнил повестку своих переговоров в Москве

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Москву 4 – 6 февраля поставит на переговорах с руководством России вопрос о «неприемлемых» массовых задержаниях на мирных акциях протеста. О подготовке визита в этот понедельник рассказал пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано на еженедельной пресс-конференции Еврокомиссии. Он отметил, что при подготовке визита обсуждается возможность встречи Борреля с заключенным Алексеем Навальным.

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«Продолжающиеся (в России) масштабные задержания и применение силы к людям, которые пытаются выражать свои политические взгляды, неприемлемы и подверглись широкому осуждению», — отметил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Службы внешних связей. Петер Стано отвечал на вопрос, остается ли в силе решение о визите в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, после того как вторую неделю подряд на протестных акциях в России задержания исчисляются тысячами. На акциях за освобождение Алексея Навального и против политики Владимира Путина и коррупции власти 23 января было задержано более 4000 человек, 31 января — более 5400.

По словам Петера Стано, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности намерен поставить на переговорах в Москве вопрос о соблюдении Россией своих международных обязательств и «праве граждан на демонстрации, не опасаясь репрессий».

По словам Стано, Служба внешних связей ЕС при подготовке визита «находится в контакте с командой Навального» — в рамках планируемых Боррелем встреч с представителями российского гражданского общества. На вопрос о возможности встречи главы дипломатии ЕС с самим заключенным Алексеем Навальным пресс-секретарь ответил, что на данный момент «не может что-либо подтвердить».

2 февраля в Москве суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Заседание Симоновского райсуда пройдет в здании Московского горсуда из-за большого числа заявок от журналистов на аккредитацию, Навальный будет участвовать в процессе лично, а не по видеосвязи, — сообщили журналистам в пресс-службе Мосгорсуда.

Накануне судебного заседания Генеральная прокуратура РФ безоговорочно поддержала ходатайство ФСИН о лишении Навального свободы по делу «Ив Роше» и замене условного срока 3,5 года на реальный. В 2017 году ЕСПЧ постановил, что приговор Алексею Навальному и его брату Олегу (3,5 года реального срока) был вынесен с нарушением ряда статей Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. В том же году суд в РФ продлил до 5 лет испытательный срок, назначенный Алексею Навальному по приговору.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посетит Москву впервые с 2017 года (тогда в столицу РФ приезжала предшественница Борреля на посту главы дипведомства ЕС Федерика Могерини).

Решение о поездке Жозепа Борреля было в экстренном порядке принято 25 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам. На этом совещании главы МИД 27 европейских стран обсуждали события в России — арест Алексея Навального и массовые акции протеста с масштабными задержаниями. Обсуждался и вопрос о введении новых санкций в отношении представителей руководства России. Вернуться к этому вопросу министры решили по результатам визита в Москву Жозепа Борреля.

Европейский союз также включил «стратегическое обсуждение» отношений с Россией в повестку дня своего саммита 25-26 марта.

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