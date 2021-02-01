Соцсети в России обязали блокировать призывы к митингам и «явное неуважение» к органам власти

В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать определенный контент — от данных о способах изготовления наркотиков до проявления неуважения к государству и органам власти, а также призывов к несогласованным митингам. В случае отказа соцсетям грозят внушительные штрафы.

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Как уточняется в законе, социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тысяч человек из России. Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор.

К информации, которую отныне соцсети должны находить и самостоятельно удалять, относятся детская порнография, реклама интернет-казино и онлайн-продажи алкоголя, способы приготовления и употребления наркотиков, способы суицида и призывы к нему.

Подлежащей удалению названа информация, порочащая людей «по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям». Блокировке подлежит нецензурная брань, оскорбления человеческого достоинства и «общественной нравственности», информация, которая склоняет несовершеннолетних к осуществлению «опасных для жизни незаконных действий».

Соцсети отныне должны сами выявлять и банить призывы к участию в несанкционированных акциях, а также к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму. Помимо запрета на пропаганду культа насилия, в законе прописана недопустимость публикаций, «выражающих в неприличной форме» «явное неуважение» к обществу, государству и госсимволам, Конституции или органам госвласти.

В Госдуме пояснили, что, если соцсети не уверены, подлежит ли определенный контент блокировке, они могут обратиться за помощью к Роскомнадзору.

В случае нарушения требований о блокировке предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. для юридических лиц, от 200 до 400 тыс. руб. для должностных лиц, и от 50 до 100 тыс. руб. для физических лиц. При этом сумма будет больше при повторном нарушении обозначенных норм.

В контексте вступления в силу закона, Роскомнадзор предупредил СМИ и соцсети о крупных штрафах за «распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов» – накануне акции в защиту Алексея Навального 31 января. Помимо штрафов, Роскомнадзор напомнил, что «законодательство также позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления». Такое право дает статья 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», заявили в Роскомнадзоре.

Согласно Роскомнадзору, фейками он будет считать завышенные показатели о количестве участников незаконных митингов в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей стране, а также о якобы имевших место фактах насилия и столкновений.

При этом настоящими показателями Роскомнадзор считает сведения о количестве участников акций протеста, полученные от МВД РФ. Напомним, в Москве полиция насчитала около 2 тысяч участников акции, задержав при этом 1802. О реальном числе участников акции можно судить только по фотографиям и видео, распространенным в интернете.

Участники акции в защиту Алексея Навального в Санкт-Петербурге, 31 января 2021. AP - Valentin Egorshin

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