Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей из-за митинга 31 января

Щербинский суд Москвы в понедельник, 1 февраля, оштрафовал Юлию Навальную на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Ее признали виновной в создании помех для функционирования инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). В тот же день Мосгорсуд объявил о том, что заседание суда по вопросу о замене условного наказания на реальное политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» будет выездным. Ранее штаб Навального в Москве призывал стороников собраться перед Симоновским судом 2 февраля, где было первоначально предусмотрено заседание.

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Накануне Юлия Навальная вышла на акцию протеста в Москве, но вскоре ее задержали. Ее доставили в Щербинский УВД и отпустили через несколько часов после составления протокола.

В понедельник Генпрокуратура РФ поддержала требование ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный, сообщает «Интерфакс». Генпрокуратура согласилась с тем, что представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) законно. Ведомство намерено отстаивать свою позицию в суде, заседание по этому делу назначили на 2 февраля. Сейчас политик находится в СИЗО «Матросская тишина».

В прокуратуре заявили, что Навальный «многократно нарушал» обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки из берлинской клиники «Шарите» он «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля».

В связи с судом над Алексеем Навальным его штаб объявил о новой акции протеста, которая запланирована 2 февраля в 10 утра у здания Симоновского суда в Москве, где будет рассматриваться требование ФСИН.

Позже было объявлено, что заседание по делу Алексея Навального перенесли в Мосгорсуд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Заседание Симоновского суда по вопросу о замене условного наказания на реальное политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше» будет выездным и состоится в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда», – говорится в сообщении.

При этом Мосгорсуд ссылается на то, что перенос заседания связан «с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции». В пресс-службе пояснили, что получившие аккредитацию журналисты смогут наблюдать за процессом по видеосвязи в основном здании.

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