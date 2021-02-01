Число задержанных на акциях в поддержку Навального 31 января превысило 5000 человек

Согласно данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», во время воскресных акций протеста по всей России силовики задержали 5135 человек. Акции прошли в более ста городах страны, задержания были практически повсеместно.

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Акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли 31 января от Калининграда до Владивостока. Было задержано 5414 человек, сообщает «ОВД-инфо». Из них 82 — журналисты, сообщила член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова. Напомним, на акциях 23 в защиту Алексея Навального и других политзаключенных силовики задержали 4033 человека.

Больше всего задержаний произвели в Москве (1802) и Санкт-Петербурге (1205). При таком количестве задержанных в Москве ГУ МВД утверждает, что в целом на акции собрались не более 2000 человек. Во время задержаний были зафиксированы случаи избиения участников протеста дубинками и применение электрошокера. Вечером 31 января к большинству задержанных не могли попасть адвокаты – был объявлен так называемый план «Крепость».

Задержанную около 14 часов во время акции в Москве Юлию Навальную продержали до вечера в ОВД Щербинка, а затем отпустили до заседания суда. Ее обвиняют по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Суд состоится уже в понедельник, 1 февраля, в Щербинке, рассказала журналистам адвокат Навальной Светлана Давыдкова.

Следующая акция в поддержку Алексея Навального запланирована 2 февраля в 10 утра у здания Симоновского суда в Москве, где будет рассматриваться требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Юлия Навальная входит в здание суда в Москве, 1 февраля 2021. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA

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