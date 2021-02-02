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Возле Мосгорсуда в день суда над Навальным начались задержания

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Утром 2 февраля возле здания Мосгорсуда начались задержания.
Утром 2 февраля возле здания Мосгорсуда начались задержания. REUTERS - EVGENIA NOVOZHENINA
RFI
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На выездном заседании Симоновского районного суда в Мосгорсуде в этот вторник, 2 февраля, рассматривают ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Возле здания суда начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», к полудню были задержаны почти сто человек.

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Как сообщает «ОВД-Инфо», силовики начали массовые задержания на подходе к зданию Мосгорсуда. К полудню по московскому времени были задержаны 99 человек.

Корреспондент телеканала «Дождь» на месте сообщает, что полицейские выхватывают из толпы только молодых людей.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных отвезли как минимум в четыре разных отделения полиции.

Среди задержанных — несколько журналистов, в том числе корреспондент «Открытых медиа» Евгений Сафронов. Позднее репортера отпустили без составления протокола.

В этот вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда должен решить, заменить ли Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», как того требует ФСИН.

Телеканал RTVI сообщил, что к зданию суда прибыли автомобили нескольких дипломатических ведомств, в том числе Швейцарии, Австрии и Болгарии.

Заседание суда началось в 11 утра. Как передает «Медиазона», чьи корреспонденты ведут прямую трансляцию из зала суда, адвокат Навального Ольга Михайлова в начале заседания попросила приобщить к делу пакет документов, связанных с пересмотром приговора по делу «Ив Роше» после решения ЕСПЧ. Она напомнила, что Страсбургский суд признал этот приговор нарушающим права права человека и требующим пересмотра. Однако по существу это решение так и не было исполнено. 

В декабре 2014 года суд в России признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в хищении средств компании «Ив Роше». Алексей Навальный получил условный срок, его брат Олег — три с половиной года колонии общего режима. Олег Навальный вышел на свободув июне 2018 года.

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