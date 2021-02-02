В Москве и Петербурге начались акции против приговора Навальному. Силовики задерживают их участников

В Москве и Санкт-Петербурге вечером 2 февраля начались акции протеста после того, как суд отправил в колонию политика Алексея Навального. Силовики задерживают их участников.

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После оглашения приговора Алексею Навальному «Команда Навального» призвала выйти в знак протеста на Манежную площадь. Однако силовики не дали устроить акцию на Манежной.

В центре Москвы еще до оглашения приговора выстроили колонны силовиков и автозаков. Ряд станций метро закрыли, поезда пропускают их без остановки.

Сообщается о задержаниях на Манежной и Пушкинской площадях, на Тверской улице и на Петровке. Дмитровский переулок перекрыли с двух сторон в взяли протестующих в кольцо, передает Avtozak LIVE.

Московская акция проходит в виде шествий, автомобилисты зачастую сигналят в знак поддержки протестующим.

В Петербурге задержания идут у Гостиного двора. По данным «Фонтанки», задержаны порядка ста человек. Среди них — уличные музыканты. «На выходных балалайка служила индульгенцией, теперь не спасает даже виолончель», — пишет «Фонтанка». Задержаны также двое с пустым плакатом, передает «Бумага». А также несколько собак вместе с владельцами.

Как сообщает «Бумага», силовики жестко задерживают людей у Гостиного двора и применяют электрошокеры.

Несколько станций метро в Санкт-Петербурге тоже закрыли. Ранее сообщалось, что силовики перекрыли Дворцовую площадь.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщает о 1377 задержанных за весь день, включая задержанных у здания Мосгорсуда утром. По последним данным, в Москве задержаны 116 человек, в Петербурге — 246.

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