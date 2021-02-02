В The Lancet опубликовали отчет о третьей фазе испытаний российской вакцины «Спутник-V»

Российские исследователи из Центра Гамалеи опубликовали в одном из ведущих мировых медицинских изданий The Lancet отчет о третьей фазе клинических испытаний коронавирусной вакцины «Спутник-V». Согласно опубликованным результатам, подтвержденным независимыми экспертами, российская вакцина оказалась эффективна на 91,6%.

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Как отмечает РБК, исследование было организовано и контролировалось московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical.

Исследование проходило с 7 сентября по 24 ноября прошлого года в 25 больницах Москвы. В нем участвовали 19 866 добровольца: 14 964 человека получили вакцину, еще 4902 — плацебо. Вакцина показала свою эффективность на пожилых (60-87 лет) добровольцах. Средний возраст участников составил 45,3 года с преобладанием мужчин (61% мужчин против 39% женщин).

Агентство AFP подчеркивает, что результаты, опубликованные 2 февраля в The Lancet, подтверждают изначально представленные Россией данные, которые этой осенью были с недоверием встречены международным научным сообществом. Таким образом, как пишет французское агентство, «Спутник-V» встает в ряд ведущих вакцин против COVID-19 вместе с Pfizer/BioNTech и Moderna (чья эффективность оценивается примерно в 94-95%), но которые используют при этом отличную от российской технологию.

«Разработка вакцины "Спутник-V" критиковалась за поспешность, несоблюдение этапов и отсутствие прозрачности. Однако результаты, изложенные здесь, ясны, научный принцип вакцинации доказан», — говорится в сопровождающем статью в The Lancet комментарии британских медицинских экспертов Яна Джонса (Ian Jones) и Полли Рой (Polly Roy). «Это означает, что еще одна вакцина может отныне участвовать в борьбе против COVID-19», — отмечают они.

Вакцина «Спутник-V», разработанная Центром Гамалеи, была зарегистрирована в России в августе 2020 года сразу после завершения первой и второй фаз клинических исследований. Это вызвало недоумение и сомнения у мирового научного сообщества: к моменту выдачи временной регистрации в испытаниях российской вакцины приняли участие всего 76 добровольцев. Кампания по вакцинации в России началась в декабре 2020 года, когда третья фаза испытаний еще не была закончена.

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