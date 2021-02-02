«Нет воды, не водят в туалет»: задержанные 31 января записали обращение с просьбой о помощи

Полиция задерживает участника московской акции протеста 31 января. Всего 31 января по всей России были задержаны не менее 5754 человек.

В Москве и Санкт-Петербурге перед спецприемниками выстроились многочасовые очереди с автозаками, в которых находятся задержанные после акций 31 января. Очереди возникли из-за нехватки мест. Об этом 2 февраля сообщает «ОВД-Инфо».

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В Москве очередь из автозаков образовалась возле спецприемника для мигрантов в Сахарово в Троицком административном округе. Задержанные одного из автобусов записали во вторник в шесть утра видеообращение, в котором рассказали, что их держат в автозаке уже девять часов.

«С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, у изолятора для иностранных граждан в д.Сахарово, такие же условия в десятках машин с задержанными. Мы требуем от СПЧ, УВД Москвы и Генпрокуратуры немедленно прекратить данные издевательства», — рассказал один из задержанных.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович в Сахарово сейчас находятся около 400 человек, их выпустили из автобусов в «некое помещение».

О ситуации в Сахорово — по словам члена ОНК Марины Литвинович, там сейчас около 400 человек, их уже выпустили из автобусов в некое помещение. — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

В Санкт-Петербурге аналогичная ситуация возникла возле спецприемника на Захарьевской улице, где задержанные жалуются на холод, нехватку еды и воды.

По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций 31 января в поддержку Алексея Навального по всей России были задержаны не менее 5754 человек. В Москве были задержаны около 1800 человек, в Санкт- Петербурге — более 1300. Силовики действовали жестоко: при задержании протестующих избивали, применяли против них дубинки, электрошокеры и газ.

По подсчетам «ОВД-Инфо», среди задержанных по всей стране — 205 несовершеннолетних и 93 представителя СМИ.

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