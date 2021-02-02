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«Нет воды, не водят в туалет»: задержанные 31 января записали обращение с просьбой о помощи

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Полиция задерживает участника московской акции протеста 31 января. Всего 31 января по всей России были задержаны не менее 5754 человек.
Полиция задерживает участника московской акции протеста 31 января. Всего 31 января по всей России были задержаны не менее 5754 человек. AFP - ALEXANDER NEMENOV
RFI
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В Москве и Санкт-Петербурге перед спецприемниками выстроились многочасовые очереди с автозаками, в которых находятся задержанные после акций 31 января. Очереди возникли из-за нехватки мест. Об этом 2 февраля сообщает «ОВД-Инфо». 

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В Москве очередь из автозаков образовалась возле спецприемника для мигрантов в Сахарово в Троицком административном округе. Задержанные одного из автобусов записали во вторник в шесть утра видеообращение, в котором рассказали, что их держат в автозаке уже девять часов. 

«С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, у изолятора для иностранных граждан в д.Сахарово, такие же условия в десятках машин с задержанными. Мы требуем от СПЧ, УВД Москвы и Генпрокуратуры немедленно прекратить данные издевательства», — рассказал один из задержанных.

Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на члена ОНК Марину Литвинович в Сахарово сейчас находятся около 400 человек, их выпустили из автобусов в «некое помещение».

В Санкт-Петербурге аналогичная ситуация возникла возле спецприемника на Захарьевской улице, где задержанные жалуются на холод, нехватку еды и воды.

По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций 31 января в поддержку Алексея Навального по всей России были задержаны не менее 5754 человек. В Москве были задержаны около 1800 человек, в Санкт- Петербурге — более 1300. Силовики действовали жестоко: при задержании протестующих избивали, применяли против них дубинки, электрошокеры и газ.

По подсчетам «ОВД-Инфо», среди задержанных по всей стране — 205 несовершеннолетних и 93 представителя СМИ.

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