Подал в отставку председатель суда, рассматривающего дело Навального

Председатель Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело Навального, Вячеслав Детишин, подал заявление об отставке. Об этом говорится в материалах на сайте Квалификационной коллегии судей (ККС) Москвы, на которые обратил внимание Znak.com.

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В проекте повестки заседания ККС на 28 декабря значится рассмотрение заявления о прекращении полномочий Вячеслава Детишина с 1 марта.

Совсем незадолго до начала заседания стало известно, что Навальному заменили судью. Теперь же стало известно, что подал в отставку глава Симоновского райсуда (его выездное заседание сегодня проходит в Мосгорсуде).



Фото: скриншот сайта Квалификационной коллегии судей Москвы pic.twitter.com/e3KdK5TGww — Znak.com (@znak_com) February 2, 2021

Как сообщает «Интерфакс», ККС удовлетворила прошение Детишина об отставке. Источник агентства в судебных кругах утверждает, что его заявление не связано с делом Навального. «Желание Детишина уйти в отставку связано исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда, Навальный к его действиям не имеет никакого отношения», — заявил собеседник «Интерфакса».

Вячеслав Детишин был назначен главой Симоновского суда в 2015 году. До этого он был председателем Солнцевского и Кунцевского райсудов.

2 февраля Симоновский райсуд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство об отмене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше». ФСИН требует назначить политику реальный срок. Перед началом заседания стало известно, что Навальному сменили судью. Вместо Юлии Окуневой была назначена Наталья Репникова, отмечает «Новая газета» со ссылкой на сайт Симоновского суда. Недалеко от здания Мосгорсуда идут массовые задержания.

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