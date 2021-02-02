«Политические разногласия – не преступление»: президент Франции призвал освободить Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 2 февраля, призвал немедленно освободить Алексея Навального. К немедленному освобождению российского оппозиционера призвал Москву глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не являются преступлением», — написал Эмманюэль Макрон у себя в твиттере.

La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Президент Франции призвал российские власти немедленно освободить оппозиционного политика. «Соблюдение прав человека, так же, как и демократических свобод, не подлежит обсуждению», — подчеркнул он.

Через полчаса после публикации заявления по-французски президент Макрон обнародовал его и по-русски.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Ранее освободить Алексея Навального потребовали США и Великобритания.

К «немедленному освобождению» Алексея Навального призвал Москву глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Приговор Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и основных свобод. Это противоречит постановлению ЕСПЧ, который признал это дело (дело «Ив Роше» — RFI) произвольным и необоснованным», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

На 4 – 6 февраля запланирован экстренный визит Жозепа Борреля в Москву, связанный с ситуацией вокруг Алексея Навального и массовыми задержаниями на протестных акциях в России.

Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Суд назначил политику 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, — 2 года и 8 месяцев колонии.

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