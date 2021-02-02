Суд опять отправил «Сашу-шамана» на принудительное лечение в психдиспансер

Якутский городской суд во второй раз удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Александра Габышева, называющего себя шаманом-воином. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает «Правозащита Открытки».

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Как сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, диспансер обосновал необходимость принудительной госпитализации тем, что Габышев «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

Якутский Шаман. Третья серия. Прямо сейчас в Якутском городском суде начинается рассмотрение иска Якутского... Publiée par Алексей Прянишников sur Lundi 1 février 2021

За несколько дней до этого Александр Габышев объявил о намерении снова выдвинуться в Москву для совершения обряда «изгнания» Владимира Путина.

Как сообщил Прянишников, к материалам дела по просьбе защиты приобщили заключение независимого психиатра, который пришел к выводу, что нет ни показаний к госпитализации шамана, ни признаков заболевания, которое ему диагностировали в Якутске. Однако суд отказал в комплексной психолого-психиатрической экспертизе в другом регионе и вызове из Москвы независимого психиатра.

27 января сотрудники полиции опять штурмовали дом Габышева и отвезли его в психоневрологический диспансер. По словам правозащитников, двери дома были взломаны, вещи раскиданы, на полу были пятна, похожие на кровь. «Самого Сашу вывели с забинтованной головой, на мягкие ткани наложили два шва», — сообщает координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

В больнице объяснили этот «визит» тем, что Габышев якобы отказался продолжать «лечение» в рамках «активного диспансерного наблюдения», назначенного ему после выписки в июле 2020 года.

В мае 2020 года дом Габышева уже штурмовали силовики, тогда «Сашу-шамана» тоже увезли шамана в психоневрологический диспансер. 29 мая врачебная комиссия в больнице признала его опасным для себя и окружающих. После этого диспансер обратился в якутский горсуд с просьбой принудительно госпитализировать шамана. Суд иск удовлетворил. Защита настаивала, что выводы врачебной комиссии были основаны исключительно на политических взглядах «Саши-шамана». В июле 2020 года Габышев был освобожден.

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