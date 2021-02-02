Суд отправил Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев

Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Суд назначил политику 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, — 2 года и 8 месяцев колонии.

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Как решил суд, до вступления приговора в силу Навальный останется под арестом. Защита политика уже заявила о намерении обжаловать это решение.

На выездном заседании Симоновского суда представитель ФСИН утверждал, что Навальный неоднократно нарушал условия условного наказания по делу «Ив Роше». Например, не приходил отмечаться. Доводы защиты о решении ЕСПЧ по делу «Ив Роше» суд во внимание не принял.

Более 350 человек были задержаны около здания Мосгорсуда 2 февраля, где проходило выездное заседание по делу Навального.

Алексей Навальный в судье 2 февраля 2020 г. © ASSOCIATED PRESS

Тем временем на фоне суда над Навальным силовики перекрыли вход на Красную площадь, в центре Москвы дежурит полиция. Сообщается, что в Санкт-Петербурге перекрыта Дворцовая площадь.

«Команда Навального» призвала выйти на Манежную площадь в Москве «прямо сейчас» в знак протеста против решения суда. Центр Москвы, а также Санкт-Петербурга сегодня вечером перекрыт силовиками.

Информагентства сообщают о скоплении силовиков в центре Москвы после вынесения приговора Алексею Навальному © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Международные реакции

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал немедленно освободить Алексея Навального, подчеркнув, что политические разногласия не являются преступлением.

США призвали к «немедленному и безо всяких условий освобождению» Навального. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщив о «глубокой обеспокоенности» Вашингтона действиями властей РФ в отношении оппозиционера. В заявлении Блинкена содержится также требование к Москве об освобождении «всех незаконно задержанных за осуществление своих прав».

The United States is deeply concerned by Russia’s actions toward Aleksey Navalny. We reiterate our call for his immediate and unconditional release as well as the release of all those wrongfully detained for exercising their rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Соединенное Королевство призывает немедленно и без каких-либо условий освободить Навального и всех задержанных в последние дни протестующих и журналистов.

The UK calls for the immediate and unconditional release of @navalny and all of the peaceful protesters and journalists arrested over the last two weeks.https://t.co/40OokBueS0 — Dominic Raab (@DominicRaab) February 2, 2021

В заявлении комиссара Совета Европы по правам человека говорится, что российские власти этим решением не только усугубляют нарушения прав человека в России, но и подрывают целостность европейской системы защиты прав человека.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала приговор Навальному политически мотивированным. «Сегодняшнее решение суда является последним свидетельством того, что российские власти окончательно развязывают себе руки, отчаянно пытаясь заставить замолчать своих критиков», — заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

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