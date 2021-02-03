Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отправили под арест на 25 суток

Главного редактора портала «Медиазона» Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Речь идет о ретвите журналистом чужого сообщения о его сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В среду, 3 февраля, Тверской суд Москвы отправил его под арест на 25 суток.

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Смирнов был задержан 30 января в Москве, когда вышел на прогулку с сыном. За три дня до этого обыск был проведен в квартире, где проживает мать журналиста. Ее допрашивали полтора часа. А по итогам обыска были изъяты книги и жесткий диск.

Согласно протоколу, составленному на редактора «Медиазоны», 20 января он разместил в своем твиттере призыв выйти 23 января на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В протоколе утверждается, что Смирнов «совершил организацию публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». Соответствующий фрагмент протокола главред «Медиазоны» сфотографировал и выложил в фейсбук.

Смирнов объясняет, что речь идет о репосте чужого сообщения с портретом солиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. В сообщении утверждалось, что журналист похож на Спирина, а ниже фигурировало фото музыканта, который действительно чем-то на него похож, с надписью: «Спирин за Навального». Суд счел, что своими действиями Смирнов повторно нарушил закон о митингах.

«25 суток — не за ретвит шутки, а за то, что он главный редактор Медиазоны», — прокомментировала спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко.

Ранее Сергея Смирнова привлекали к ответственности в связи с нарушением правил проведения акций летом 2020 года. Тогда его оштрафовали за одиночный пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.

Редакции многих российских СМИ выступили с поддержкой Сергея Смирнова, заявив, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.

В организации «Репортеры без границ» (RSF) констатировали участившиеся случаи преследования российских журналистов и оказывания на них давления. К некоторым из коллег Сергей Смирнова приходили с «профилактическими беседами» в период между митингами в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

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