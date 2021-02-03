ОВД-Инфо: более 1400 человек были задержаны в России в ходе протестных акций 2 февраля

По данным «ОВД-Инфо» к 7 утра среды, 3 февраля, по итогам протестных акций в России 2 февраля были задержаны 1408 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль беспокоят несанкционированные протестные акции, а полиция «реагирует на провокационные призывы и заявления».

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Больше всего задержаний было проведено в Москве и Санкт-Петербурге во время протестных акций, последовавших за оглашением судебного решения заменить Алексею Навальному условное лишение свободы на реальное по делу «Ив Роше». Сообщается, что 1145 человек были задержаны в Москве, 248 — в Санкт-Петербурге, 4 — в Ижевске, 3 — в Омске, 2 человека — в Челябинске и Краснодаре и по одному в Кирове, Набережных Челнах, Чебоксарах и Мытищах.

В ОВД-Инфо передавали, что к ним поступала информация об отказе в медицинской помощи нуждающимся в ней задержанным, недопуске защитников в некоторые ОВД, а также о том, что в Петербурге часть задержанных несколько часов продержали в автозаке, не заводя в помещение. Также сообщалось, что у некоторых задержанных брали отпечатки пальцев, а также проверяли мобильные телефоны, переписывали названия аккаунтов в соцсетях и читали личные переписки.

В ряде случаев силовики действовали жестко, 13 человек обратились за медицинской помощью в Москве, сообщает BFM.ru.

«Нельзя бить журналистов»

Сообщается о применении силы к представителям прессы. Ночью в Москве были задержаны шесть журналистов и пострадал один видео-блогер в жилете «Пресса», говорится в заявлении Союза журналистов России. Были задержаны корреспонденты «Росбалта» Алексей Волошинов и Станислав Корягин. Их отвезли в ОВД Коньково. При них были все документы и жилеты «Пресса». После вмешательства Союза журналистов России они были освобождены. На некоторое время были задержаны, а затем отпущены журналисты «Важных историй» Екатерина Аренина, а также сотрудница The Bell Валерия Позычанюк и Анастасия Стогней.

Силовики ударили дубинкой по голове автора канала RealView Федора Худокормова. Он был в желтом жилете «Пресса» и с техникой в руках. В отношении сотрудника Росгвардии, ударившего блогера, проведут служебную проверку, сообщает ТАСС. Глава СЖР Владимир Соловьев в этой связи напомнил силовикам об ответственности за нападения на журналистов. «Еще раз хочу напомнить, нельзя бить журналистов в жилетах. Еще раз хотим предупредить об ответственности правоохранителей в случае, если действительно целенаправленно журналисты получат физические повреждения или будут надолго задержаны», — сказал Соловьев.

Задержали также журналиста «Открытых медиа» Дмитрия Никитина, освещавшего акцию протеста. Ему грозит до 15 суток ареста.

Реакция Кремля: действия полиции обусловлены угрозами

Отвечая на вопросы журналистов, 3 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о какой-либо реакции президента на решение об отправке Алексея Навального в колонию. Также Песков подчеркнул, что Кремль традиционно не комментирует решения судов. Кроме того, он отметил, что несанкционированные протестные акции вызывают беспокойство, а действия полиции «обусловлены угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции». Песков также заявил, что 2 февраля благодаря действиям правоохранительных органов опасных провокаций зафиксировано не было.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил требование ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Суд назначил политику 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. После оглашения приговора в центрах Москвы и Санкт-Петербурга прошли протестные акции.

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