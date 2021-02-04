В соцсетях начался флешмоб #негрустивсебудетхорошо в поддержку Юлии Навальной

В соцсетях развернулся флешмоб в поддержку Юлии Навальной. Его запустила журналистка и автор телеграм-канала о моде Good morning, Karl! Екатерина Федорова, призвавшая публиковать фотографии в красном с хештегом #негрустивсебудетхорошо. С такими словами Алексей Навальный обратился к жене после оглашения ему приговора.

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«Я хочу выразить простую человеческую поддержку людям, которые попали в ситуацию, которая ни с кем не должна происходить. Тем более что на их месте завтра может быть любой из нас», — написала Екатерина Федорова в своем телеграм-канале.

Выбор красного цвета она объяснила тем, что прочитала в одном из материалов, что это любимый цвет Юлии Навальной. На заседании Симоновского суда 2 февраля Юлия Навальная была в толстовке красного цвета.

«Предлагаю неравнодушным к происходящему выложить в своих соцсетях фото в красном, чтобы перейдя по хэштегу Юлия и все остальные в похожей ситуации увидели, что нас много и нам не все равно», — добавила она.

Тольков в инстаграме под хештегом #негрустивсебудетхорошо уже опубликовано почти пять тысяч постов. Флешмоб поддержали российские Vogue, Elle и Harper’s Bazaar.

Юлия Навальная на следующий день после вынесения приговора ее мужу поблагодарила всех, кто пишет сообщения со словами поддержки ей и Алексею Навальному. Она также поделилась в своих сторис публикациями с хештегом #негрустивсебудетхорошо.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навального условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию общего режима на два года и восемь месяцев. Ряд западных политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, призвали российские власти освободить оппозиционера.

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