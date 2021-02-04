Правозащитники потребовали завести «санитарное дело» на полицейских из-за условий в автозаках

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» потребовал от СК возбудить дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) полицейскими в связи с условием содержания задержанных на акциях протеста. Об этом 3 февраля сообщается на странице фонда в фейсбуке. Ранее уголовное дело по «ковидной» статье было возбуждено в отношении самих протестующих.

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«Против протестующих возбуждают уголовные дела за нарушение „санитарных правил“. При этом представители власти сами грубо нарушают санитарные предписания», — указывает «Общественный вердикт». Правозащитники напоминают, что акции 23 и 31 января сопровождались беспрецедентными по своим масштабам задержаниями.

«Условия содержания задержанных на акциях протеста создали реальную угрозу массового заболевания. […] В СМИ и соцсетях было опубликовано немало фото и видео, свидетельствующих о том, что мест в отделах полиции и спецприемниках не хватало, поэтому людей часами держали в автозаках, не соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические нормы», — отмечают правозащитники. Юристы «Общественного вердикта» зафиксировали миниум семь таких фактов.

Отмечается, что в автозаках не соблюдалась дистанция, не было создано условий для дезинфекции рук, задержанным не выдавали маски и перчатки, не выявляли среди них людей с симптомами инфекционных заболеваний.

После акций 23 и 31 января в отношении протестующих были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных норм. По «ковидному» делу под домашний арест отправили ряд сотрудников ФБК, в том числе Любовь Соболь, Киру Ярмыш, Олега Степанова, а также брата Алексея Навального Олега, главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

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