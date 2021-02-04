Уровень одобрения политики Путина среди молодежи за год снизился на 17%

За год на 17% сократилось число молодых россиян, одобряющих деятельность Владимира Путина. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра», опубликрованном в четверг, 4 февраля.

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По данным «Левады», в конце января-начале февраля 2021 года половина (51%) россиян в возрасте от 18 до 24 лет одобряли деятельность Путина. В январе прошлого года этот показатель составлял 68%. Значительно снизился рейтинг Путина за год и в возвратной группе 25–39 лет. Здесь падение составило 5% (с 62% до 57%).

В среднем уровень одобрения политики Путина года составляет 64%. О своем неодобрении курса действующего президента заявили 34% респондентов. Самые высокие показатели одобрения политики президента среди людей в возрасте от 55 лет и старше (73%).

Примечательна разница отношения к положению дел в стране в зависимости от каналов получения новостей. Среди тех, кто основным источником информации назвал телевидение, 58% считают, что страна движется по верному пути. Среди читателей интернет-изданий и получающих информацию из соцестей с этим согласны 43% и 39% соответственно.

«Левада-центр» представил и свежие данные об уровне доверия россиян политикам. Речь идет об исследовании с помощью открытого вопроса, когда респонденты сами называют, кому из политиков доверяют. На первом месте здесь остается Владимир Путин. Уровень доверия президенту опустился до 29%. В октябре 2020 года этот показатель составлял 34%. Минимальное значение было зафиксировано в июне 2020 года. Тогда о своем доверии Путину сообщили 23% респондентов.

В конце января-начале февраля 2021 года Алексей Навальный оказался на шестом месте в рейтинге доверия политикам с 5%. Он опережает Зюганова, Собянина и Медведева. При этом 21% опрощенных заявили, что не доверяют никому из политиков, 19% затруднились или отказались отвечать на этот вопрос.

Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил (.pdf), что рейтинг доверия Путина за неделю с 17 по 24 января снизился с 55% до 53%. С 33% до 35% увеличилось число тех, кто заявил о своем недоверии президенту. Это исследование путем закрытого вопроса «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?». При этом в течение года, по данным ФОМ, показатель держался на уровне 55–63%.

Снижение уровня доверия Путина было зафиксировано на фоне ареста Алексея Навального, выхода фильма ФБК «Дворец для Путина» и протестной акции, закончившейся массовыми задержаниями.

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