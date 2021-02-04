Французские адвокаты Навального потребовали возобновить следствие по жалобе на «Ив Роше»

Накануне приговора Алексею Навальному в российском сегменте Facebook и Instagram, как и семь с половиной лет назад, зазвучали призывы к бойкоту компании Yves Rocher. Под хештегом #бойкотивроше пользователи призывают не покупать продукцию французского косметического бренда. Во Франции адвокаты Алексея и Олега Навального еще задолго до оглашения приговора потребовали возобновить следствие по жалобе братьев на группу «Ив Роше» по обвинению в «заведомо ложном доносе».

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«Навальный и Yves Rocher: дело, приведшее оппозиционера в тюрьму, пахнет компроматом», «Группе Yves Rocher не удается избавиться от дела Навального»: с такими заголовками вышли французские издания L’Obs и Le Monde накануне и в день приговора российскому политику в Мосгорсуде, 2 февраля.

Десятью днями ранее компания опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что «Ив Роше» считает российское дело закрытым, а сама компания не собирается участвовать в политических дискуссиях, а потому отказывается комментировать происходящее в России.

«Дело „Олег и Алексей Навальные — Ив Роше Восток (Россия)“ восходит к 2012 году. [Это] местное коммерческое дело о подозрении в мошенничестве, по которому применялись обычные процедуры защиты интересов компании. Первое решение, осуждающее братьев Навальных, было вынесено 30 декабря 2014 года, затем подтверждено Московским апелляционным судом в 2015 году, а затем Верховным судом России в 2018 году. Дело „Олег и Алексей Навальные — Ив Роше Восток Россия“ закрыто, и отменить его невозможно. […] „Ив Роше“ — аполитичная компания. Мы никогда ни в какой форме не участвуем в политических дебатах и поэтому не желаем комментировать ситуацию в России», — отмечается в тексте заявления, опубликованном 21 января на русском и французском языках.

3 февраля после большого количества публикаций и запросов от французских СМИ косметическому концерну пришлось заново прояснять свою позицию по этому делу. «Мы не хотим, чтобы нас использовали в политических целях или вовлекали в политическую ситуацию в России. Все это противоречит нашим ценностям и нашей миссии», — заявили руководители «Ив Роше» в новом коммюнике.

Однако французской компании, несмотря на все усилия, очевидно не удастся избавиться от непростого российского дела. Французские адвокаты Алексея и Олега Навального Вильям Бурдон и Амели Лефевр требуют возобновить во Франции следствие по жалобе своих клиентов на «Ив Роше» в заведомо ложном доносе.

Этот арест не был бы возможен «без использования старой и полностью сфабрикованной уголовной процедуры», — заявили французские защитники в коммюнике, опубликованном после ареста Алексея Навального 17 января. «Эта незаконная процедура стала возможна только благодаря активному участию группы „Ив Роше“, которая была прекрасно осведомлена о ложности этих обвинений, отметили Вильям Бурдон и Амели Лефевр. — Историческое присутствие компании „Ив Роше“ в России (с 1991 г. — прим. ред.) не позволяет ей утверждать, что ее руководство ничего не знало о зависимости российской судебной системы от власти. За коммерческие привилегии группа „Ив Роше“ заплатила своим участием в обвинении Алексея Навального». Это ставит вопрос о «тяжелой моральной, а также юридической ответственности», которую несет французская компания несет в этом деле, полагают адвокаты.

Предыстория

В марте 2019 года прокуратура французского города Ван в Бретани, где находится штаб-квартира французской косметической фирмы, начала предварительное следствие по делу группы «Ив Роше» по обвинению в «заведомо ложном доносе» и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России. Жалобу подали Алексей и Олег Навальные в июне 2018 года. До этого братья подавали аналогичную жалобу еще в 2016 году, однако тогда суд не стал принимать ее к рассмотрению.

Год спустя, в конце апреле 2019 года, братья Навальные приехали в Ван, чтобы ответить на вопросы французского судебного следователя. «Нам очень важно, чтобы французское правосудие признало, что это дело сфабриковано, а „Ив Роше“, приняв в этом участие, сыграла на руку политике Путина», — заявил тогда Алексей Навальный. Он отметил, что верит в то, что французское правосудие вынесет «справедливое решение» по этому делу.

«Очевидно, что „Ив Роше“ оказала услугу ФСБ, чтобы решить свои таможенные проблемы», — сказал французскому следователю Олег Навальный, освободившийся из колонии в июне 2018 года.

Как пояснил тогда Вильям Бурдон RFI, «руководители российского „Ив Роше“ на процессе утверждали, что решение было принято в Париже. Все решения координировались французской компанией». Именно это стало причиной обращения братьев Навальных именно во французский суд.

Брюно Лепру

Уголовное дело в отношении Олега и Алексея Навальных Следственный комитет РФ возбудил в декабре 2012 года по заявлению Брюно Лепру, гендиректора российского филиала компании — «Ив Роше Восток», у которой тогда было около 250 магазинов по всей России.

В ноябре 2012 года к Брюно Лепру дважды приходили следователи из СК РФ. В декабре того же года французский топ-менеджер написал на имя главы СК донос на братьев Навальных, в котором, не называя ни конкретных цифр, ни фактов, сообщил о возможном ущербе, нанесенном компании «Ив Роше Восток» сотрудничеством с транспортным предприятием «Главподписка», принадлежащим братьям Навальным. Прежде, чем отправить заявление в СК, Брюно Лепру предупредил французское руководство в штаб-квартире «Ив Роше» в Бретани. Сразу после получения письма СК возбудил в отношении Навальных уголовное дело.

Следствие заняло почти два года. В декабре 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Алексея и Олега Навального к 3,5 годам заключения; Олег получил реальный срок, Алексей — условный. Суд признал братьев виновными в незаконном присвоении 26 миллионов рублей. При этом свидетели обвинения во время судебных слушаний не заявляли никаких претензий обвиняемым.

Незадолго до приговора, в ноябре 2014 года, группа «Ив Роше» объявила, что «не понесла никакого ущерба при сотрудничестве с транспортным предприятием „Главподписка”», принадлежащим братьям Навальным. «Мы провели аудит, который позволили установить, что цены, предлагаемые компанией „Главподписка”, были конкурентоспособными, поэтому мы не понесли финансовых потерь», — заявили в «Ив Роше». На вердикт в отношении братьев Навальных это заявление никак не повлияло.

Брюно Лепру проигнорировал вызов в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний. В 2013 году он покинул свой пост в «Ив Роше» и летом 2014 года устроился в компанию «Ile de beauté», принадлежащую концерну LVMH. Сейчас Лепру, согласно его странице в социальной сети LinkedIn, занимает должность генерального управляющего в компании Sephora Middle East (United Arab Emirates, также входящей в концерн LVMH).

В июле 2019 года, Лепру, который тогда был на каникулах в Бретани, допросили в суде Вана в рамках следствия по жалобе братьев Навальных. Как пишет L’Obs, отвечая на вопрос французского судебного следователя о том, оказывали ли на него давление сотрудники СК и просили ли написать заявление на Алексея и Олега Навальных, он ответил коротким «нет». На вопрос, почему он так и не явился в российский в суд для дачи показаний, топ-менеджер заявил, что адвокат компании «Ив Роше» объяснил, что его присутствие на допросе «не является обязательным».

Что предлагают французские адвокаты Алексея и Олега Навального?

Французские адвокаты Вильям Бурдон и Амели Лефевр обратились в апелляционный суд Ренна в Бретани с требованием возобновить следствие по жалобе братьев Навальных, которое было закрыто в конце 2019 года. Соответствующее обращение защитники направили еще в мае 2020 года.

«„Ив Роше“ прекрасно знает, как функционирует Кремль. Когда они объясняют, что не поняли, что следствие — это всего лишь предлог (для дальнейшего суда над Навальным. — RFI), это звучит как издевательство. „Ив Роше“ самым сервильным образом принял участие в судебном разбирательстве над оппозиционером. Нам жаль, что судебный следователь оказался слишком нерешительным», — заявил Бурдон в комментарии изданию L’Obs

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