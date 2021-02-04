Француз, задержанный в ходе протестов в Москве, получил семь суток ареста

Гражданин Франции и России Сириль Даниелу, задержанный 2 февраля в ходе протестов в Москве, получил семь суток ареста, сообщила его адвокат Оксана Маркеева 4 февраля. Сам Даниелу утверждает, что среди участников шествия в поддержку Навального оказался случайно.

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По словам адвоката, Тимирязевский суд Москвы арестовал Даниелу по ч. 6.1 «митинговой» статьи 20.2 КоАП (участие в «несанкционированной» акции, повлекшей помехи для транспорта и пешеходов).

Как указывает AFP, Сириль Даниелу — 22-летний студент, изучающий во Франции географию. Молодой человек рассказал, что приехал в Россию на день рождения бабушки и должен был улетать во Францию 3 февраля. Даниелу подчеркивает, что вечером 2 февраля оказался среди участников шествия за освобождение Навального случайно.

«Я был с друзьями в ресторане около Пушкинской площади. В какой-то момент вышел покурить и немного проветриться. Прошел сотню метров, даже меньше, и увидел колонну демонстрантов на другой стороне улицы. Я остановился посмотреть, и в этот момент одна группа омоновцев подошла сзади, сдругая — спереди, и нас заблокировали», — рассказал Даниелу корреспонденту Libération перед заседанием Тимирязевского суда.

По словам студента, в этот момент его задержали и посадили в автозак. «Все случилось очень быстро, у меня не было времени сказать и слова, так или иначе полицейский сказал мне заткнуться», — продолжает Даниелу.

Даниелу вместе с другими задержанными 2 февраля доставили в ОВД. При нем на тот момент был только российский паспорт. По словам француза, полицейские его четыре раза допрашивали, настойчиво пытаясь выяснить, что он делал в то время в центре города, и пытались взять со всех задержанных отпечатки пальцев. «Я отказался, они пытались меня пугать, некоторых заставили силой», — говорит Даниелу.

Перед заседанием суда француз сообщил, что уже 40 часов не спал. Первую ночь он провел в камере с тремя другими задержанными, вторую — тоже в камере, но один. По его словам, из еды в эти дни были только то, что передали участники правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Посольство Франции в Москве отказалось от комментариев в связи с ситуацией вокруг французского гражданина, однако в консульстве отметили, что следят за этим делом, пишет AFP. В пресс-службе Тимирязевского суда сообщили, что французские дипломаты на суд над Даниелу не пришли.

Француз рассказал, что вместе с ним задержали сирийца, который не говорил по-русски и вообще не знал, кто такой Навальный. Даниелу отметил, что гражданину Сирии не предоставили ни адвоката, ни переводчика, и он сам в течение двух часов переводил ему с русского. Задержанного сирийца Мохаммада Жараафа Тимирязевский суд в среду оштрафовал на 15 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

На протестных акциях в России, начавшихся 23 января, задержаны в общей сложности более десяти тысяч человек. Из-за наплыва арестованных обычные спецприемники оказались переполнены, многих отвозят для отбывания наказания в миграционную тюрьму в деревню Сахарово в Новой Москве. Арестованные проводят в переполненных автозаках много часов. Люди жаловались, что их не кормят, не дают воды и выходить в туалет.

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