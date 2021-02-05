«Вы учиться здесь не будете»: российским студентам грозят отчислениями из-за протестов

В контексте протестов российские студенты столкнулись с мощным давлением со стороны администраций вузов и силовиков. Уже есть случаи отчислений. Тем временем студенческие советы МГУ, ВШЭ и МФТИ заявили о готовности помочь задержанным, а «Свободный университет» предложил всем отчисленным за гражданскую позицию участие в своих курсах и консультации об образовании за рубежом.

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Попытки заставить студентов не ходить на митинги

Перед акциями протеста 23 и 31 января администрации ряда российских вузов пытались разными способами отговорить студентов от участия в митингах. В некоторых вузах на дни митингов ставили незапланированные экзамены и предлагали закрыть «хвосты». Студентам Уфимского машиностроительного колледжа просто запретили покидать общежитие на выходные (30 и 31 января). Администратор общежития объяснила это запланированной дезинфекцией, пишет «Эхо Москвы в Уфе».

Где-то через старост предупреждали об ответственности за участие в «несанкционированных» акциях и настоятельно советовали «подумать о последствиях». «Подумайте несколько раз, перед тем, как добровольно записаться в пешки. […] Помните, выйдя на несанкционированный митинг, вы переступите черту закона, который неминуемо настигнет каждого», — такое обращение опубликовано на страничке Вконтакте Циркового училища имени М. Н. Румянцева (пунктуация сохранена).

Студенты медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова через электронную систему вуза получили предупреждение: «Не вздумайте 31.01.12 „гулять“ в толпе безумцев!». Протестующие называются «стаей в штанах, но с животными инстинктами в подкорке», которая «совершает преступление перед собой и человечеством».

Где-то в ход шли прямые угрозы отчислением. Так, студентов Калужского колледжа культуры и искусств собрали в актовом зале, где директор провел с ними «профилактическую беседу» с участием сотрудницы МВД. В своей речи директор заявил: «Если кого-то из вас задержат, я потом сделаю так, что вы учиться здесь не будете», пишет независимый студенческий журнал DOXA со ссылкой на видеозапись выступления.

Отчислениями грозят и учащимся института кино и телевидения в Санкт-Петербурге (СПбГИКИТ), вступившимся за задержанную преподавательницу. Угрозы отчислением за протестную активность получали студенты и других вузов.

Отчисления, угрозы со стороны силовиков и насилие

Как указывают наблюдатели, ситуация с давлением разная в зависимости от того или иного вуза и региона. Редакторка новостного отдела DOXA Мария Меньшикова в интервью RFI отмечает, что вопиющие случаи произошли, например, в аннексированном Крыму и Астрахани.

«В Крыму самая печальная ситуация. Их (силовиков) там много, а протестующих мало, об этом сами студенты говорили. Фээсбэшники просто всех смогли вычислить», — говорит Меньшикова. Так, студент севастопольского техникума Тимофей Железняк рассказал, что после митинга в поддержку Навального с ним провел беседу сотрудник ФСБ, который угрожал ему увольнением с работы. Позже студента задержали на двое суток, оставив без еды и воды, и назначили ему 20 часов принудительных работ по «митинговой» статье 20.2 КоАП.

Магистрантка Крымского федерального университета Юлия Малыхина, задержанная на митинге 23 января в Симферополе, рассказывает, что столкнулась с давлением и угрозами сразу со стороны ФСБ, Центра «Э», прокуратуры и университета.

В Астраханском государственном университете трех студенток, задержанных на акции 23 января, и вовсе отчислили. Ректор признался, что подписывал указы «с болью в сердце».

Как объясняет Мария Меньшикова, самим вузам невыгодно отчислять студентов. «Финансирование вузов у нас „подушевое“. Из бюджета вуз получает деньги не на курс, а на каждого конкретного студента. Меньше студентов — меньше бюджетных денег. Это репрессивная мера себе в ущерб — финансовый и репутационный», — говорит она.

А главное, как подчеркивают DOXA и «Апология протеста», отчислять студентов за участие в митингах — незаконно. Это нарушение их права на свободу образования и собраний. При этом судебная практика в таких случаях на стороне студентов.

Кроме угроз и отчислений зафиксированы и непосредственно случаи полицейского насилия в отношении студентов. В Казани задержанных 31 января студенток в отделе полиции заставляли раздеваться до трусов. В Петербурге задержанному студенту Леониду Шайдурову заломили сломанную руку. Студентка Алена Китаева рассказала, что в ОВД «Донской» ее били, угрожали электрошокером и надевали ей пакет на голову, чтобы получить пароль от ее телефона.

Жесты солидарности и предложения поддержки

Нынешнее давление на университетскую среду беспрецедентно для постсоветской России, говорит в интервью RFI бывший доцент Школы философии НИУ ВШЭ Кирилл Мартынов. В прошлом году он оказался в числе преподавателей, с которыми «Вышка» прекратила сотрудничество. Многие тогда указывали, что увольнения носят политический характер, хотя сама Высшая школа экономики, в свое время снискавшая славу самого «либерального» вуза России, объясняла их формальными причинами.

Кирилл Мартынов стал одним из основателей «Свободного университета» — независимого образовательного проекта, к которому присоединились ряд известных преподавателей. На сайте «Свободного университета» говорится, что его задача — «выстроить университет заново, избавив преподавателей от всякого административного диктата».

По словам Мартынова, ситуация в российских вузах разная, и многое зависит от того, насколько администрация того или иного учебного заведения готова «забегать вперед» и становиться в позу «чего изволите» в готовности наказывать студентов и преподавателей за гражданскую активность.

Как он отмечает, на невыгодные самим вузам отчисления идут как на крайнюю меру, чтобы запугать всех остальных. Поэтому пока такие случаи — единичные. Но как полагает Кирилл Мартынов, основная волна отчислений может начаться в ближайшие недели, если митинги продолжатся.

«Свободный университет» уже пригласил отчисленных за гражданскую позицию из российских вузов на свои курсы. И еще — предложил им консультации о возможности продолжения образования за рубежом.

Студентам, отчисленным из российских вузов за гражданскую позицию, Свободный университет будет предлагать участие во всех своих курсах, а лучшие наши преподаватели смогут проконсультировать о продолжении систематического образования в Европе. — Кирилл Мартынов (@kmartynov) January 31, 2021

«Мы можем давать студентам знания, у нас очень хорошие преподаватели. И мы можем давать им ощущение сообщества, потому что в группах очень много мотивированных студентов. Но мы не даем официального высшего образования. У нас нет никакого официального статуса на территории Российской Федерации. Поэтому мы приглашаем к себе, а тех, кому это критично и важно, мы готовы консультировать о продолжении систематического обучения (за рубежом)», — говорит Кирилл Мартынов.

Сообщения в поддержку задержанных выпустили студенческие советы нескольких крупных вузов. Так, студсовет МГУ в своем официальном паблике заявил о готовности помочь тем, кто попал «в трудную ситуацию» в связи с митингами. «Мы считаем, что к студентам, которые попали под административную ответственность, внутри Университета не должны применяться дисциплинарные взыскания. Если у вас возникли такого рода проблемы — обязательно пишите нам», — говорится в заявлении.

С похожим заявлением выступил студсовет Московского физико-технического института (МФТИ), напомнивший, что «дисциплинарные взыскания (в частности, отчисления) выносятся только за правонарушения, совершенные в рамках образовательного процесса».

Студсовет Высшей школы экономики сообщил, что на акциях 31 января были задержаны более двадцати студентов НИУ ВШЭ. «Мы гарантируем нашу поддержку каждому задержанному студенту, оказавшемуся в трудной ситуации [...] Мы также обратимся к администрации Вышки с просьбой помочь студентам всеми возможными способами. [...] Призываем органы студенческого самоуправления других университетов последовать нашему примеру», — говорится в заявлении.

Тем временем выпускники Высшей школы экономики составили открытое письмо против «преследования по политическим мотивам» преподавателей. В конце января была задержана и арестована на 14 суток за ретвит о митинге приглашенная преподавательница факультета компьютерных наук ВШЭ Анна Велликок. После этого ВШЭ расторгла с ней договор и удалила ее профиль из раздела о сотрудниках. Профиль еще одного сотрудника ВШЭ — преподавателя Факультета экономических наук Максима Земцова — исчез с сайта вуза после его задержания на протестной акции 31 января. Пресс-служба вуза позже заявила, что Земцов больше не имеет отношения к университету.

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