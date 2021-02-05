В Москве проходит второй за неделю суд над Навальным

В Бабушкинском районном суде Москвы в пятницу, 5 февраля, мировой судья начал рассматривать дело о клевете, ответчиком по которому является политик Алексей Навальный, а потерпевшим ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который участвовал в агитационном ролике за поправки к Конституции. После допроса потерпевшего и четверых свидетелей судья объявила перерыв до 12 февраля.

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Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. На момент предъявления обвинения эта статья не предусматривала наказание, связанное с лишением свободы. Поэтому максимальное наказание, которое грозит Навальному — это штраф до 1 миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Навального защищают его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

На суде присутствуют иностранные дипломаты, в частности из Франции и Великобритании. В российском МИДе заявили, что «приветствуют стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй Мировой войны», — приводит заявление «Интерфакс».

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Выступающая на суде прокурор сообщила, что Навальный, «имея умысел на публичное распространение заведомо ложных сведений», 2 июня примерно в 11 часов 31 минуту на своем персональном телегарм-канал разместил вышеуказанный ролик, а под ним опубликовал сообщение: «О, вот они голубчики. Это позор страны. Люди без совести». Такую же запись Навальный сделал в твиттере.

По мнению прокурора, «Навальный знал, что порочит честь и достоинство Артеменко, подрывает его репутацию». Потерпевший «Артеменко, ознакомившись с комментариями Навального, высказался, что это не соответствует действительности и вредит его репутации», — объяснила позицию обвинения прокурор.

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Сам Навальный, выступая после прокурора, заявил: «Я хорошо понимаю, почему возникло это дело, почему его сфабриковали. Все это дело изобрели пиарщики, журналисты, Russia Today, [Маргарита] Симоньян.

Власти испытывают большие проблемы, когда дела против меня доходят до суда. Не потому, что я какой-то хороший, а потому что все знают, что следователи фабрикуют, прокуроры бессовестные, а суды продажные.

Поэтому понадобилась какая-то более хитрая штука. Нужно, чтобы в зале суда я противостоял не прокурорам или следователям, а чему-то более святому […]. Вы полностью извратили уголовное право, врете, что я Артеменко оклеветал. И сейчас используете его, чтобы защищать его медалями Путина и его друзей воров», — цитирует выступление Навального корреспондент «Медузы».

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Потерпевший по делу ветеран войны Игнат Артеменко присутствует на судебном заседании по видеосвязи из его дома. В частности, 95-летний истец рассказал, что что он ветеран войны, получил ранение при форсировании Одера, участвовал в партизанском движении, воевал на белорусском фронте, потом 39 лет служил в армии, сообщает «Медиазона». Однако из-за плохой видеосвязи и присутствия рядом с Артеменко посторонних, неустановленных лиц, видеосвязь была прервана. Позже Артеменко попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Его показания зачитал прокурор.

В слушаниях объявили перерыв.

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После перерыва, который продлился 1,5 часа, суд приступил к допросу свидетелей. Первой допросили соседку по подъезду Артеменко Галину Андреевну Маргулис. Она ровесница Артеменко — 1926 года рождения. У Маргулис Навальный поинтересовался размером пенсии, однако свидетельница отвечать отказалась. Навальный спросил также пользуется ли пожилая женщина интернетом, так как Навального судят за клевету в интернете.

«Навальный: Галина Андреевна, вы пользуетесь сетью интернет?

Свидетельница: Что?

Навальный: Спасибо большое, Галина Андреевна!», — цитирует диалог в суде корреспондент «Медузы».

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Следующим показания дал свидетель Владимир Акимов. Как передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда, это мужчина «лет 35», который постоянно проживает в Кемеровской области, но за свой счет специально приехал на суд. Акимов рассказал, что его «задел» твит Навального, о котором он узнал «ВКонтакте». 11 июня он написал заявление в полицию.

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Третьим свидетелем стала сиделка Игната Артеменко Зинат Темурова, 1978 года рождения, женщина в хиджабе и медицинской маске. Ее допрос снова проходил по видеоконференцсвязи. Навальный и адвокаты снова возмутились качеством связи, слова свидетельницы невозможно разобрать, подтверждают находящиеся в зале суда журналисты. Судья в очередной раз объявляет перерыв, чтобы устранить технические проблемы со связью.

Отношение защиты к обвинению по делу о клевете в порядке статьи 273 УПК РФ https://t.co/VLXlWSp5p7 — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) February 5, 2021

После перерыва свидетельница Темурова рассказала, что когда Артеменко узнал о комментариях Навального, то ему стало плохо, он «плакал и очень огорчился». Утром она позвонила внуку Артеменко и сообщила, что ее подопечный чувствует себя плохо. «До сих пор переживает. Говорит, я служил, когда мне еще не было 18 лет. Он сильно переживает», — цитирует свидетельницу Темурову корреспондент «Медузы».

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После допроса сиделки в зал пригласили четвертого свидетеля — внука ветерана Игната Артеменко.

«Добрый день, меня зовут Колесников Игорь», — начинает свидетель.

Навальный: Вы торговец дедом!

Колесников: Алексей, попробуйте остаться мужчиной!

Навальный: Проблема вашего деда, в том, что он воспитал внука проститута», — цитирует корреспондент «Медузы» начало допроса свидетеля.

Внук рассказал, что представители телеканала Russia Today сначала позвонили, а потом приехали и сняли ролик. «Когда опубликовали, мне позвонили [и сказали], что мой дедушка попал в такую ситуацию, что его оскорбляют. Поначалу мы старались от этой информации оградить Игната Сергеевича», —продолжает внук. Потом, по его словам, он приехал к деду на дачу и рассказал ему про комментарий Навального, о котором узнал от журналистов. Прокурор спросил внука ветерана, что именно случилось со здоровьем дедушки после ролика и что установили врачи. «Что-то установили, там в деле есть», — цитирует корреспондент «Дождя» допрос свидетеля Колесникова.

Дальнейший допрос перешел в перебранку между Колесниковым и Навальным. Судья объявил перерыв, «чтобы успокоить подзащитного».

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После перерыва Навальный попытался выяснить, писал ли ветеран или его внук заявление в правоохранительные органы. Колесников ответил, что никто из них не писал заявление. По словам внука потерпевшего, что сиделка показала комментарий ветерану самостоятельно.

Прокурор предложил объявить перерыв, так как заканчивается рабочий день. Судья объявила о переносе заседания до 12 февраля. Навальный выступил против переноса: «Я прижал вас к стенке. Я категорически против и считаю, что прокурор настаивает на перерыве потому, что я подловил одного из ваших фабрикаторов и торговца дедом на вранье», — цитирует корреспондент «Дождя».

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5 февраля сторонники Навального никаких акций не анонсировали. Руководитель штабов Навального Леонид Волков объявил, что следующие массовые митинги пройдут весной и летом. На акциях в поддержку политика 23 и 31 января, а также 2 февраля были задержаны более 10 тысяч человек, по их итогам было возбуждено около 50 уголовных дел.

Возле суда по делу о клевете против Алексея Навального. 5 февраля 2021 г. AP - Alexander Zemlianichenko

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