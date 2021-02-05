О таком и не мечтали: глава дипломатии ЕС подтвердил в Москве разногласия с Кремлем

Евросоюз и Россия подтвердили «фундаментальные разногласия» по вопросам прав человека и ситуации с Алексеем Навальным. В ходе визита в Москву глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь потребовал освобождения оппозиционера и расследования его отравления. После встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым глава Европейской службы внешних связей перечислил сферы, в которых двустороннее сотрудничество неизбежно, ответил на вопрос агентства «Спутник» о Кубе и Латвии, поздравил РФ с одноименной («Спутник V») вакциной от ковида и получил от Лаврова подборку видео жестких действий полиции на протестных акциях в странах Запада.

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Вскоре после совместной пресс-конференции Жозепа Борреля и Сергея Лаврова МИД РФ объявил персонами non grataе дипломатов из Швеции, Польши и Германии, обвинив их в участии участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января в Петербурге и Москве. В Бабушкинском районном суде Москвы тем временем проходил второй за неделю суд над Навальным.

Боррель: «Сегодня гораздо труднее, чем 20 – 30 лет назад»

«Мы должны признать, что в последние годы наши отношения были отмечены фундаментальными разногласиями и недостатком доверия. Мы видели друг в друге скорее соперников и противников, нежели партнеров», — указал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Москве утром 5 февраля после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Перед встречей верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности признал, что сейчас отношения Евросоюза и России находятся на «самом низком уровне».

С учетом последних событий нам «трудно иметь отношения (с Москвой), о которых мы мечтали в 1990 годы, когда говорили о Европе от Лиссабона до Владивостока», — сказал Боррель, добавив: «Сегодня это гораздо труднее, чем 20 – 30 лет назад».

Эти «события» дипломат тут же перечислил, сказав, что его визит совпал по времени с «арестом и приговором Алексею Навальному и задержанием тысяч демонстрантов» на акциях протеста в России.

«Как вы могли ожидать, я выразил г-ну Лаврову нашу глубокую обеспокоенность и повторил призыв освободить Навального и начать беспристрастное расследование его отравления», — в очередной раз сообщил представитель ЕС, назвавший решение суда о реальном тюремном сроке для оппозиционера «политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в сфере прав человека».

«Европейский союз считает, что вопросы верховенства закона, прав человека, гражданского общества и политической свободы являются центральными для нашего общего будущего — и Европейского союза, и России», — настаивал глава дипломатии ЕС. При «всем уважении к суверенитету РФ и ее ответственности за собственные международные обязательства».

Жозеп Боррель на пресс-конференции с С.Лавровым 5 февраля 2021. via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Жозеп Боррель напомнил, что об итогах своей поездки в Москву (первой для главы дипломатии ЕС с 2017 года) отчитается 22 февраля на совещании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. А 25-26 марта на саммите Евросоюза будет отдельно обсуждаться дальнейшая стратегия отношений с Россией. На вопрос о новых санкциях против российского руководства Боррель ответил кратко: предложений об ограничительных мерах от каких-либо стран-членов союза не поступало.

Лавров о «тупике» и «привыкании» к санкциям

Отвечая на вопросы журналистов, Лавров заявил, что «не будет много комментировать Навального, аресты, протесты». Он привычно обвинил Запад в «двойных стандартах» при освещении действий силовиков в России и в демократических странах. Санкции назвал «внутренним делом» ЕС, рассказав о «привыкании» Кремля к ограничительным мерам, которые вводятся «под надуманными предлогами».

Назвав Евросоюз из-за санкций «ненадежным партнером», Лавров подтвердил отказ Москвы расследовать отравление Навального боевым веществом группы «Новичок». Отрицая сам факт отравления, министр заявил о «тупике вокруг результатов анализов», взятых у оппозиционера во время лечения в Берлине. В военной лаборатории Германии, спецлабораториях Франции, Швеции и ОЗХО подтвердили присутствие в пробах следов запрещенного отравляющего вещества. Лавров снова пожаловался на отказ отдать Москве результаты этих анализов.

Боррелю вручили видео «жестких разгонов» акций в ЕС

Лавров, как и обещал накануне встречи, передал Боррелю подборку видеокадров с жесткими действиями полиции на манифестациях в странах ЕС. Журналист «Коммерсанта» поставила вопрос о «моральном праве» ЕС осуждать действия российских силовиков, задержавших порядка 10 000 человек в связи с протестными акциями 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Жозеп Боррель напомнил, что ЕС осуждает «чрезмерное применение силы» где бы то ни было — и не только в России. А в странах, где действует принцип верховенства закона, эти факты становятся предметом внимания правосудия.

Лаврова по поводу мидовской видеопродукции журналист «Коммерсанта» спросила: «Не напоминают ли вам действия России в этой ситуации старый советский анекдот о том, что “у вас тоже негров линчуют”». Глава МИД РФ назвал этот демарш «остроумным препарированием принципа взаимности». По утверждению Лавров, в России «полицейские во время последних манифестаций многократно были атакованы и не применяли никаких специальных средств». Заодно он обвинил демонстрантов в применении слезоточивого газа против полиции.

Поиск «сфер» сотрудничества

«Отношения с Россией имеют ключевую важность для Европейского союза», — отметил Боррель, перечислив показатели тесных связей (ЕС — первый торговый партнер РФ и крупнейший источник прямых иностранных инвестиций; российские студенты составляют одну из самых больших групп в программах университетских обменов, а большинство европейских Шенгенских виз выдается гражданам России).

«По сравнению с 2012-13 годом товарооборот почти вдвое сократился», — признал глава МИД РФ, говоря о двустороннем экономическом сотрудничестве.

Жозеп Боррель на переговорах с С.Лавровым 5 февраля 2021. via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Вслед за Лавровым глава европейской дипломатии перечислил сферы, в которых ЕС и Россия «могут и должны сотрудничать». Культура, наука, здравоохранение, Арктика, климат, цифровые технологии — по словам Борреля, здесь можно добиться «ощутимых результатов». Сотрудничество возможно и по вопросам международной политики — мирный процесс на Ближнем и Среднем востоке, ядерное соглашение с Ираном. Лавров к этому добавил борьбу с терроризмом и наркоугрозу, исходящую из Афганистана. «Будем искать другие сферы приложения наших совместных усилий», — пообещал Лавров, выступив за «прагматичное взаимодействие» и пригрозив «негативными и весьма-весьма непредсказуемыми последствиями» в случае «дальнейшей деградации связей».

Куба далеко? — Куба рядом!

Российское госагентство «Спутник», получившее право на первый вопрос, попросило Борреля оценить отношения ЕС и Кубы. Глава европейской дипломатии признался, что не ожидал в ходе визита в Москву разговора о Кубе, но рассказал о состоянии политического диалога с Гаваной и отношении к торговому эмбарго, усиленному США при президенте Трампе.

Сотрудник «Спутника» также задал Боррелю вопрос об уголовном деле в Латвии по статье о нарушении режима санкций ЕС: по ней в декабре провели обыски и предъявили обвинения семерым сотрудникам изданий Baltnews и Sputnik Латвия из-за работы на МИА «Россия сегодня». Европейский дипломат заявил в ответ, что «уверен» в способности латвийского правосудия разобраться в данном деле, соблюдая принятые всеми странами ЕС нормы права, основные права и свободы.

«Спутник V»

Когда речь на пресс-конференции зашла о российской вакцине против ковида, Жозеп Боррель заявил, что «хотел бы поздравить Россию с этим успехом» (в частности, недавней публикацией в журнале The Lancet об эффективности препарата). «Это хорошая новость для всего человечества», — сказал дипломат, выразив надежду на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сможет сертифицировать российскую вакцину для ее использования в ЕС.

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