Россия выслала европейских дипломатов «за участие в акциях» в поддержку Навального

Новость пришла на фоне проходящих сегодня же переговоров главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля (слева) и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Российские власти приняли решение о высылке дипломатов трех европейских стран «за участие в незаконных акциях» (формулировка МИД РФ) в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

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Как сообщает AFP, речь идет о трех дипломатических работниках: из Германии, Польши и Швеции. Информацию о высылке также дало издание UE observer со ссылкой на источники в официальных кругах ЕС.

Информацию затем подтвердил и МИД РФ.

«В министерство иностранных дел Российской Федерации были вызваны Посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник Посольства Федеративной Республики Германия, — говорится в заявлении. — Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств (этих стран) в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года».

Участвовавшие в акциях дипломаты «объявлены «persona non grata», «им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — заявил МИД РФ.

Новость пришла на фоне проходящих сегодня же переговоров главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

На них Боррель снова призвал освободить Алексея Навального.

Узнав о высылке европейских дипломатов, господин Боррель заявил, что «решительно осуждает» произошедшее.

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