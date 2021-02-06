В Петербурге и Владивостоке силовики пришли с обысками к активистам

У активистов в Санкт-Петербурге и Владивостоке в субботу, 6 февраля, прошли обыски в рамках дел, связанных с акциями в поддержку Алексея Навального. Как сообщает МБХ медиа, в Санкт-Петербурге утром силовики пришли по меньшей мере к десяти людям, которые могли участвовать в шествиях и митингах. Известно также о нескольких обысках во Владивостоке.

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По данным журналистов, в Санкт-Петербурге обыск у муниципального депутата Светланы Уткиной прошел по уголовному делу о перекрытии дорог во время акции протеста (статья 267 УК РФ). С чем связаны остальные обыски, не сообщается, однако, по мнению юриста Анны Каруличевой, они, вероятно, прошли по той же статье.

В Санкт-Петербурге силовики также пришли с обыском к бывшему пресс-секретарю «Весны» Артему Уйманену по месту прописки. Однако, как отмечают в движении, он там давно не живет. Представители правоохранительных органов угрожали спилить дверь.

Обыск прошел также у Павла Чупрунова, активиста движения «Весна». На своей странице в Facebook Чупрунов опубликовал видео, на котором предполагаемые сотрудники силовых структур у домофона называют его «ублюдком конченным».

В Питере обыски у членов Открытки Павла Чупрунова и Светланы Уткиной, активистов Ильи Гантварга и Артема Уйманена.

По какому делу неизвестно. к Чупрунову пришли без постановления на обыск и обещали сломать дверь.



Эшники: "Он ублюдок конченый, один из организаторов" pic.twitter.com/JlHG1tsHq4 — Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) February 6, 2021

Петербургский активист Илья Гантварг, у которого также прошел обыск, был доставлен в отделение полиции и отпущен после допроса, сообщил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Началось в колхозе утро: пришли с обысками к девяти политическим и гражданским активистам. Якобы по событиям 23 января и... Опубликовано Борисом Вишневским Суббота, 6 февраля 2021 г.

Во Владивостоке обыски также начались рано утром по местному времени. Известно, что силовики пришли к заместителю председателя регионального отделения «Яблока» Марине Железняковой. Она проходит свидетелем по делу о перекрытии дорог во время акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Во время обыска мужа Железняковой силовики повалили на пол и разбили голову в кровь, рассказала политик.

Также во Владивостоке силовики пришли на дом к гражданским активистам Максиму Хозяйкину и Гии Какабадзе, участнику движения «Волонтеры свободы» Роману Беломестнову, сотруднику Дальневосточного отделения РАН Антону Расину, сообщает ОВД-инфо. При обыске изымались телефоны и компьютеры.

Депутат Законодательного собрания Приморского края от Владивостока Артем Самсонов сообщил о задержании и силовом допросе журналиста и видео-блогера, ведущего канала NewsBox24 Геннадия Шульги. По словам депутата от КПРФ, силовики вломились к журналисту в 7 утра «абсолютно незаконно, по-зверски, со взломом двери» и устроили ему силовой допрос, который был заснят на видео. Видео было опубликовано в соцсетях, на нем видно, как полуобнаженного мужчину силовики прижимают к полу, рукой в перчатке разворачивают его голову к камере и заставляют назваться.

Самсонов сообщил, что собирается «по данному факту насилия» против журналиста направлять депутатский запрос в Следственный комитет.

В этот же день во Владивостоке состоялась акция против политических репрессий и за свободу собраний. Акция прошла на площадке возле Дома молодёжи полностью законно и полностью мирно. Пять человек были задержаны до начала митинга и после составления протоколов, длившегося три часа, были отпущены.

Сам митинг был немногочисленным, но прошел без эксцессов со стороны силовиков, в распоряжении выступавших был микрофон и звукоусилительная аппаратура. Одна из участниц выступила против применения силы к участникам мирных акций: «Мы не расходный материал, нас должны слышать», сказала она.

В Санкт-Петербурге в субботу утром, как сообщают СМИ, оцепили центр города. Невский проспект перекрыли для движения автомобильного транспорта, а с 13 часов на вход и выход закроют одноименную станцию метро. При этом ранее в штабе Алексея Навального сообщили, что не планируют проведение новых протестных акций до начала весны.

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