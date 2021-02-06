Суд взыскал с «Норникеля» беспрецедентную компенсацию за ущерб природе

Работы на ТЭЦ-3 после масштабного разлива топлива, июль 2020 г.

В России вынесено решение о крупнейшей в истории страны компенсации за экологический ущерб. Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с горно-металлургической компании «Норникель» 146 млрд руб. в качестве возмещения ущерба за масштабный разлив топлива в мае 2020 года в Норильске.

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Согласно решению суда, «дочка» «Норникеля» — Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) — должна выплатить более 146 млрд рублей в качестве компенсации за вред, нанесенный природе разливом дизельного топлива в Норильске 29 мая 2020 года.

Истец по этому делу — Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — требовал взыскать с НТЭК 148 млрд рублей. Таким образом суд почти полностью удовлетворил исковые требования Росприроднадзора.

В заявлении «Норникеля» говорится, что, согласно российскому закону, решение вступает в силу через месяц со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. «„Норникель“ внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — отметила компания.

Как сообщалось еще в августе 2020 года, «Норникель» создал резерв в 2,1 млрд долларов для выплаты компенсации.

«Cигнал для всего бизнес-сообщества»

Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда не только «уроком» для компании, но и «сигналом для всего бизнес-сообщества». «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью», — заявил он.

Другой крупный акционер «Норникеля» UC Rusal полагает, что наказание не отражает усилий, которые руководство компании предприняло для минимизации последствий аварии, пишет РБК. Ранее «Норникель» оспаривал и методику оценки ущерба, примененную Росприроднадзором.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко пообещала следить за тем, чтобы компенсацию от «Норникеля» направили в первую очередь на экологические проекты в Красноярском крае.

Greenpeace надеется, что этот прецедент поможет решать экологические проблемы

Руководитель энергетического отдела Greenpeace в России Елена Сакиро отметила, что взыскание с «Норникеля» «может быть сопоставимо с реальным ущербом окружающей среде». При этом, по ее словам, в России регулярно случаются аварии, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов.

Всего из резервуара вылились около 20 тысяч тонн дизельного топлива via REUTERS - MMC NORILSK NICKEL

«Часть этих инцидентов даже не попадает в официальную статистику, если же компании не удается скрыть утечку, то компенсация ущерба и размер штрафов, часто не соответствуют последствиям — погибшие леса, отсутствие рыбы в реках — тяжелые последствия для всей экосистемы. Нередко аварии случаются на землях коренных народов, что приводит к утрате возможности продолжать на нарушенных территориях традиционный образ жизни», — объясняет Елена Сакиро. Она добавила, что нынешнее решение суда в Красноярском крае — это прецедент. И выразила надежду, что в будущем оно поможет системно решать экологические проблемы.

Разлив топлива в Норильске

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильскому никелю», произошел разлив дизельного топлива из-за лопнувшей цистерны. По официальным данным, в воду и почву попало 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты отмечают, что это стало первой аварией такого крупного масштаба в заполярной Арктике. Экологическая катастрофа была видна даже из космоса.

Ростехнадзор по итогам проверки пришел к выводу, что причиной аварии стали нарушения при строительстве и эксплуатации резервуара на ТЭЦ-3. Ведомство нашло и нарушения в экспертизе, разрешившей эксплуатировать цистерну до сентября 2022 года с разрешением увеличить уровень налива на четверть. Владимир Потанин выдвигал версию, что авария произошла из-за резкого проседания свай в результате таяния вечной мерзлоты. Однако Ростехнадзор не нашел признаков таяния мерзлоты под фундаментом лопнувшего резервуара.

Как отмечают в Greenpeace, «Норильский никель» всячески препятствовал доступу журналистов и специалистов на место катастрофы, мешал вывозить пробы с Таймыра.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель рафинированного никеля и палладия, один из крупнейший в мире производителей платины, меди и родия, говорится на сайте компании. Почти 35% акций компании владеет Владимир Потанин, занимающий первое место в рейтинге богатейших бизнесменов в России Forbes за 2020 год.

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