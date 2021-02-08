«Мемориал» и бывшие советские политзаключенные заявили о солидарности с задержанными на акциях протеста

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными фигурантов возбужденного в связи с протестами так называемого «санитарного» уголовного дела Марию Алехину, Дмитрия Барановского, Анастасию Васильеву, Николая Ляскина, Олега Навального, Любовь Соболь, Олега Степанова, Люсю Штейн и Киру Ярмыш. Десять бывших советских узников совести подписали открытое письмо в поддержку нынешних политзаключенных.

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«Мемориал» считает политзаключенными десять оппозиционеров, обвиняемых по так называемому «санитарному делу». В обращении «Мемориала», опубликованном 8 февраля, говорится: «Мы полагаем, что уголовное дело против них политически мотивировано и связано с их политическими убеждениями, а также реализацией их права на свободу выражения мнения и свободу собраний».

24 января 2021 года, на следующий день после общероссийской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, было возбуждено уголовное дело по статье о подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ). Позже обвинения по делу предъявили участнице Pussy Riot Марии Алехиной, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, эксперту объявленного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Николаю Ляскину, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, пресс-секретарю политика Кире Ярмыш, его брату Олегу Навальному, продюсеру «Навальный Live» Любови Соболь и московским муниципальным депутатам Дмитрию Барановскому, Люсе Штейн и Константину Янкаускасу.

Все перечисленные активисты, кроме Ляскина и Янкаускаса, находятся под домашним арестом. На Ляскина наложен запрет определенных действий, по строгости приближающийся к домашнему аресту, а Янкаускас по-прежнему отбывает административный арест.

Как указывает ПЦ «Мемориал», «ограничительные меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не являются достаточным основанием для безусловного запрета на проведение публичных мероприятий (в том числе одиночных пикетов) и грубо попирают право на свободу собраний, закрепленное ст. 31 Конституции РФ. Наиболее явно дискриминационный характер этих ограничений на проведение митингов и шествий, а значит и связанного с ними «санитарного дела» проявляется в свете снятия в Москве практически всех ограничений в отношении культурных и развлекательных мероприятий».

Помимо этого, «фигуранты дела не знали и не могли знать, что на их призывы в социальных сетях могли откликнуться люди, находящиеся на самоизоляции. Действия фигурантов дела не образуют состава преступления, так как они не должны нести ответственность за безответственное поведение других». «Преследование участников протестов в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических ограничений выглядит особенно циничным на фоне задержания тысяч мирных протестующих, которых впоследствии перевозят в тесных автозаках и содержат в отделах полиции и спецприемниках в условиях, которые гораздо сильнее способствуют дальнейшему распространению заболевания» – отмечает «Мемориал».

В связи тем, что преследование фигурантов «санитарного дела» осуществляется с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, правозащитный центр требует их немедленного освобождения и «привлечения к ответственности виновных в их незаконном уголовном преследовании».

Бывшие советские политзаключенные подписали открытое письмо в поддержку нынешних

«Мы, политзаключенные советской поры, прошедшие через тюрьмы, лагеря, штрафные изоляторы, пытки голодом и холодом и тому подобные способы советского “перевоспитания”, с возмущением узнаем о неправовых задержаниях, избиениях, о пыточных условиях в местах предварительного заключения тех, кто выходил на мирные акции протеста в последние дни. Такая жестокость насилия в отношении людей, вышедших мирно продемонстрировать свою гражданскую позицию, а иногда и вовсе случайно оказавшихся в это время на улице, свидетельствует о все более прочном утверждении в России тоталитарных порядков», – говорится в обращении.

«Мы возмущены этим возвратом к худшим временам государственного террора у нас в стране. Мы заявляем о солидарности с нынешними политзаключенными и выражаем им свое сочувствие и поддержку. Будучи полноправными гражданами Российской Федерации, мы требуем от политического руководства страны прекратить насилие над участниками мирных протестов и немедленно освободить всех задержанных и несправедливо осужденных», – заявляют бывшие узники совести советского режима.

Обращение подписали Лев Тимофеев, Александр Подрабинек, Александр Скобов, Алексей Смирнов, Елена Санникова, Илья Бурмистрович, Кирилл Подрабинек, Николай Ивлюшкин, Павел Проценко, Юлий Рыбаков.

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