Глава дипломатии ЕС предложит новые санкции в отношении России

После возвращения из Москвы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рекомендовал принять новые санкции в отношении Кремля. С таким заявлением он выступил во вторник, 9 февраля, перед депутатами Европарламента в Брюсселе.

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«Российские власти выбрали авторитарный путь и безжалостно проявляют себя в деле Навального. Было бы правильно предусмотреть санкции. Я использую мое право проявить инициативу и внесу предложения, которые будут включать себя действия, направленные на борьбу с дезинформацией и кибератаками», — приводит слова главы европейской дипломатии AFP.

Как отмечает агентство, эти предложения Боррель вероятней всего внесет в ходе встречи министров иностранных дел ЕС, намеченной на 22 февраля. Для принятия санкций необходимо, чтобы ограничительные меры единогласно поддержали все страны-члены ЕС.

«Мой визит в Москву носил двойную задачу: обозначить позицию Евросоюза в деле Навального и посмотреть, хотят ли российские власти изменить негативную тенденцию в наших отношениях», — сказал Жозеп Боррель. Ответом, по его словам, было «нет». «Их не интересует (изменение курса отношений с ЕС. — RFI), если мы продолжим защищать права человека. Однако молчать мы не можем», — подчеркнул он.

В день визита Жозепа Борреля в Москву 5 февраля Кремль объявил о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции в связи с их «участием в акциях» в поддержку Алексея Навального.

Ранее, 21 января, Европарламент принял резолюцию, в которой «решительно осудил» арест Алексея Навального и призвал ввести санкции в отношении причастных к аресту оппозиционера, «связанных с режимом олигархов», лиц из «ближнего круга» Владимира Путина, а также пропагандистов государственных СМИ.

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