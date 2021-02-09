Деятели культуры, ученые и актеры подписали обращение к властям с требованием прекратить насилие

Деятели культуры, ученые и актеры подписали обращение к властям с требованием прекратить полицейское насилие.

Более восьми тысяч человек, среди которых известные актеры, режиссеры, деятели науки и писатели, подписали открытое письмо к властям с осуждением жестоких действий полиции и требованием соблюдать права граждан, гарантированные Конституцией. Обращение на платформе Change.org разместила «Новая газета».

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Среди подписавших петицию — писатель Борис Акунин, режиссеры Андрей Звягинцев, Василий Сигарев и Виталий Манский, актрисы Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Юлия Снигирь, а также другие общественные деятели, деятели культуры и ученые.

Авторы обращения призывают немедленно провести законодательство о митингах в соответствие с Конституцией России и гарантировать гражданам положенное им право мирных собраний.

«Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более — решениями органов исполнительной власти», — отмечают авторы обращения.

Подписанты петиции также выразили возмущение «бессмысленно жестокими» действиями полиции, «избивавшей мирных, безоружных граждан», а также «полным произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности».

«Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы», —подчеркивается в тексте петиции. Ее авторы призывают прекратить «надуманные» уголовные дела и освободить задержанных и арестованных.

Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли по всей России 23 и 31 января. Мирные собрания граждан были жестоко подавлены силовиками и закончились избиениями, задержаниями и арестами их участников и просто случайных прохожих. По всей стране были задержаны более 10 тысяч человек.

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