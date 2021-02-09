Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра»

Режиссер Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра», которым он руководил с 2012 года.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников официально объявил о своем уходе из театра. Во вторник, 9 февраля, режиссер опубликовал у себя в инстаграме фотографию с уведомлением об истечении контракта.

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«Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь», — написал Кирилл Серебренников.

Ранее, 3 февраля, агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с Серебренниковым.

Новым художественным руководителем «Гоголь-центр» назначен режиссер и актер Алексей Агранович. Об этом 9 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент культуры Москвы. Агранович вступит в должность 26 февраля.

Кирилл Серебренников возглавлял «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году. В 2017 году режиссер стал фигурантом дела «Седьмой студии». Вместе с с бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским его обвинили в хищении 133 млн рублей, выделенных АНО «Седьмая студия» на театральный проект «Платформа». 26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 года).

Дело получило международный резонанс, к его прекращению неоднократно призывали деятели культуры, политики и правозащитные организации по всему миру. Во Франции в сентябре 2017-го создали комитет в поддержку Кирилла Серебренникова.

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