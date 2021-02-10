Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца соратника Алексея Навального Леонида Волкова по уголовному делу о «склонении несовершеннолетних к противоправным действиям», сообщили 10 февраля, в суде.

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Отмечается, что арест может начать действовать с момента задержания Волкова в России либо с момента его экстрадиции.

Ранее в среду в пресс-службе московских судов сообщили, что Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск. В отличие от международного, межгосударственный розыск не идет по линии Интерпола и касается только стран СНГ, отмечает «Би-би-си».

Об уголовном деле в отношении главы региональных штабов Навального стало известно 28 января. Волкову вменяют пункты «а» и «в» второй части статьи 151.2 УК РФ — «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“) несовершеннолетних к совершению противоправных действий».

По версии СК, Волков через ютьюб призывал несовершеннолетних участвовать в митингах 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». Ссылок на видео, где Волков обращался бы к несовершеннолетним, ведомство не привело.

Сам Леонид Волков в комментарии РБК назвал это уголовное дело «придуманным» и «пиар-компанией Следственного комитета», добавив, что ему на него «наплевать». В 2019 году соратник Алексея Навального покинул Россию.

В начале февраля Волков сообщил, что соратники Навального не планируют новые протестные акции до весны. Однако накануне соратники Алексея Навального анонсировали новую акцию. Они призвали жителей больших городов России 14 февраля в восемь вечера выйти в свои дворы и зажечь фонарики или свечи. Новый формат акции Леонид Волков объяснил желанием избежать взаимодействия протестующих с силовиками.

Массовые акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей России 23 и 31 января. Собрания были жестоко подавлены силовиками и закончились избиениями, задержаниями и арестами их участников и просто случайных прохожих. На участников митингов были заведены десятки уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных норм и нападении на силовиков.

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