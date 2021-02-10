Из-за ролика «Путин — вор» в «Сахарово» приезжали следователи, у арестантов идут обыски

Из-за видео, на котором арестанты в Сахарове кричат «Путин — вор» в тюрьму приезжали сотрудники СК и угрожали им уголовным делом, сообщил 9 февраля правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомых арестованных. В ОНК Москвы сообщают, что в последние три дня в спецприемнике идут обыски.

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Речь идет о видеоролике, где десятков арестованных выкрикивают «Путин — вор» в прогулочном дворе спецпиемника в Сахарове. Видео полявилось в телеграм-каналах несколько дней назад.

Один из арестантов сообщил своей подруге, что при нем к некоторым задержанным следователи применяли электрошокер, угрожали продлением ареста и уголовным делом по статье об оскорблении представителей власти. Она же рассказала об обыске и расселении одной из камер в тюрьме «Сахарово». По ее словам, у арестованных нашли и забрали телефоны. Со слов жены другого арестанта, силовики ходят по камерам и требуют от арестованных написать, снимались ли они в ролике «Путин — вор» или нет.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала «Открытым медиа», что обыски в «Сахарово» идут последние три дня. По ее словам, они связаны с тем, что в интернете появилось ряд видеозаписей из спецприемника. «Начальство спецприемника поняло, что у находящихся там на руках много телефонов, что запрещено правилами. С этим, как я понимаю, и были связаны обысковые мероприятия и приходы следователей», — сообщила Марина Литвинович.

Член ОНК отмечает, что ситуация в тюрьме в последнее время накалилась. «Мне кажется, есть немотивированные случаи агрессии с обеих сторон, как сотрудников спецприёмника, так и арестованных», — говорит Литвинович.

Из-за нехватки мест в обычных московских спецприемниках арестованных за участие в митингах 23 и 31 января направили в миграционную тюрьму в Сахарове. По словам Литвинович, сейчас в Сахарове порядка 470–480 арестантов. На прошлой неделе там находились 812 человек, некоторых из которых с тех пор освободили.

Родственники арестованных и волонтеры жаловались также на то, что их машины перестали пускать на парковку возле тюрьмы, а самих арестованных выпускают на несколько часов позже, чем должны.

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