Основанное Ириной Славиной издание KozaPress закрывается

Издание KozaPress, основанное нижегородской журналисткой Ириной Славиной, прекращает свое существование. Об этом на своей странице в фейсбуке 10 феварля объявила дочь Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева.

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«Я, как дочь Ирины Славиной, приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственно правильное. Отпустить „Козу“ на радугу. К своей хозяйке к моей маме. Знаю, что мое решение станет для многих полной неожиданностью. Я готова к разным реакциям (…)», — написала Маргарита Мурахтаева.

В середине октября семья Ирины Славиной обещала, что издание KozaPress продолжит существовать. «Мы будем предпринимать все необходимые действия, чтобы „Коза“ соответствовала тем высоким профессиональным и этическим стандартам, заданным Ириной Славиной», — говорилось в заявлении родственников журналистки.

28 января к Маргарите Мурахтаевой на дом пришла полиция, чтобы вручить ей повестку на допрос по делу о «нарушении установленного порядка проведения митинга» 23 января в Нижнем Новгороде. Маргарита Мурахтаева, освещавшая этот митинг как журналист, назвала действия полиции «некой попыткой устрашения». Об этом написала «Новая газета».

Журналистка из Нижнего Новгорода Ирина Славина 2 октября 2020 года совершила самосожжение у местного управления МВД. Перед этим она написала у себя в фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Близкие журналистки возлагали ответственность за ее самоубийство на власть и силовиков, организовавших «системное давление» на Славину. Они заявили, что неоднократные штрафы, суды и обыски в отношении Ирины «были ответом на ее независимую и профессиональную позицию как журналиста и гражданина». Следтвенный комитет трижды отказывал возбуждать уголовное дело по факту самосожжения журналистки.

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