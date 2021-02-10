«Остановите террор»: сотни музыкантов подписали обращение к российским властям

Более 10 тысяч человек были задержаны в России на акциях протеста 23 и 31 января

Более 400 российских музыкантов подписали открытое письмо, в котором они осуждают жестокие избиения мирных демонстрантов, пыточные условия содержания задержанных и требуют от российских властей «остановить террор», освободить Алексея Навального и всех политических заключенных. Обращение опубликовано на фейсбук-странице инициатора акции, скрипача Михаила Нодельмана.

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Обращение озаглавлено «Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны». На данный момент под ним свои подписи оставили 402 человека. Среди подписантов пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова, дирижер Михаил Агрест. Музыканты также записали видеообращение.

Музыканты заявили, что не могут оставаться равнодушными, когда в России «практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества, (…) запрещаются мирные демонстрации и собрания, а вся так называемая правоохранительная система заточена лишь на подавление инакомыслия и преследование политических конкурентов».

«Холодная Гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неавнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор!», — призывают авторы обращения.

Тем временем порядка 17 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием привести российское законодательство о митингах в соответствие с Конституций, гарантирующей гражданам России право на мирные собрания. Среди подписантов — известные российские актеры, режиссеры, деятели науки и писатели.

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