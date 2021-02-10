Юлия Навальная прибыла в Германию

Жена находящегося в заключении в России политика Алексея Навального Юлия Навальная вечером в среду, 10 февраля, прибыла в Германию, сообщает Der Spiegel.

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По данным издания, самолет с Юлией Навальной на борту приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Причины отъезда Юлии Навальной неизвестны. «В то время как российские СМИ намекали, что жена Навального покинула свою родную страну из-за страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию», — пишет Der Spiegel.

Die Ehefrau des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej #Nawalny ist nach Deutschland geflogen. Nach SPIEGEL-Informationen soll Julia Nawalnaja am Abend in Frankfurt am Main landen. https://t.co/4yzLBQbx0m — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 10, 2021

Ранее о вылете Юлии Навальной из России в Германию сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Юлия Навальная вернулась в Москву вместе с мужем 17 января. До этого она почти пять месяцев находилась в Германии, где Алексей Навальный проходил лечение и реабилитацию после отравления «Новичком».

Алексея Навального задержали еще в Шереметьеве. На следующий день суд, состоявшийся в отделении полиции, отправил политика под арест. 2 февраля Навальному изменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам колонии с учетом срока, который он провел под домашним арестом.

После ареста Навального и выхода фильма «Дворец для Путина» во многих городах России 23 и 31 января прошли массовые акции протеста, которые были жестко разогнаны силовиками. На них были задержаны более 11 тысяч человек, заведены десятки уголовных дел.

1 февраля суд в Москве оштрафовал Юлию Навальню на 20 тысяч рублей по «митинговой» статье 20.2 КоАП за участие в протестной акции 31 января.

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