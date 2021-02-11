После акций в поддержку Алексея Навального в России возбуждено 90 уголовных дел. Такие данные приводятся на официальном сайте МВД РФ. Там же силовое ведомство предупреждает об административных и уголовных наказаниях за участие в новых акциях. Штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля.

Такие данные приводятся на официальном сайте МВД РФ. Там же силовое ведомство предупреждает об административных и уголовных наказаниях за участие в новых протестных акциях. С аналогичными предупреждениями в этот четверг выступили Генпрокуратура и СК РФ. Штаб оппозиционера Алексея Навального анонсировал новую протестную акцию 14 февраля. Эта акция в форме флешмоба в День влюбленных получила название «Любовь сильнее страха».

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Протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным правозащитников, в эти дни были задержаны около 12 тысяч человек по всей стране. Дела расследуются в общей сложности в более чем 20 городах. Их фигурантами стали более 100 человек.

Как говорится на официальном сайте МВД РФ от 11 февраля, в настоящее время «по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе-феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел».

Заявление МВД опубликовано для предотвращения новых «несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации». В министерстве напомнили о действии карантинных мер в связи с COVID-19, которые запрещают проведение массовых акций, а также отметили, что митинги запрещены «на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб».

С аналогичными предупреждениями выступили Генпрокуратура и СК РФ. «В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

«Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление», — заявили журналистам в пресс-службе СК.

Ранее сторонники Алексея Навального призвали жителей больших городов к протестной акции в новом формате. Как объявил глава штаба Навального Леонид Волков, 14 акции могут пройти во дворах в ближайшее воскресенье, 14 февраля, в 20.00. «Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко (...). Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram», — написал он в своем телеграм-канале.

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