В Московском суде возобновились слушания по обвинению Навального в клевете

Бабушкинский районный суд Москвы в пятницу, 12 февраля, возобновил рассмотрение дела в отношении политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете (статья 128.1 УК РФ) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике за поправки в Конституцию. На прошлом заседании объявили перерыв после того, как Навальный уличил свидетелей в противоречивых показаниях.

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В ходе первого дня судебного процесса были допрошены сам потерпевший ветеран Игнат Артеменко, а также четверо свидетелей: сиделка ветерана, соседка ветерана, внук ветерана и некий гражданин Акимов, увидевший «видео с клеветой» в интернете и написавший заявление в полицию. Максимальное наказание, которое грозит Навальному — это штраф до 1 миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов.

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Как сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда, заседание началось с ходатайства адвокатов Навального об отводе судьи Акимовой. По мнению адвоката Ольги Михайловой, председательствующая на суде Акимова «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения, не обеспечила состязательность сторон […], судья не беспристрастна, в ходе процесса руководствуется не Конституцией, а личными интересами», — говорится в заявлении.

Судья ходатайство о собственном отводе отклонила, поскольку «защитником не были представлены доказательства нарушений статей УПК, по которым судья подлежит отводу».

В свою очередь, прокурор Фролова попросила приобщить к материалам дела ходатайство потерпевшего, в котором он сообщает, что во время первого дня судебного заседания ему стало плохо в связи с «продолжающимися оскорблениями» со стороны Навального, поэтому он не может больше продолжать участвовать в процессе и просит суд вынести справедливое решение.

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Далее суд возобновил допрос свидетеля Колесникова — внука Игната Артеменко, на допросе которого прервалось заседание неделю назад.

Навальный задал Колесникову вопрос о роде его предпринимательской деятельности. Прокурор выступил против, суд отклонил вопрос.

Навальный поинтересовался, почему дедушка Колесникова в возрасте 86 лет был учредителем компании, в которой сам Колесников чинит мобильные телефоны? «Давно ли в вашей семье принято пользоваться дедом для регистрации фирм?», — спрашивает политик. Судья снимает вопрос.

Дальше вопросы касаются, каким образом 95-летний ветеран смог напечатать на компьютере заявление в Следственный комитет «на имя руководителя второго управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской федерации по городу Москве Алиева».

— Алексей, заявление написано дедушкой, которого вы оскорбили. Вы сейчас как уж на сковородке извиваетесь, вместо того, чтобы извиниться.

— Я перед вами извиняться не буду. Тут у всех дедушки воевали, но никто дедушками не торгует.

Судья сообщает, что Навальный препятствует заседанию и объявляет перерыв.

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В зал заходит пожилой мужчина в свитере — свидетель Лукин. Он говорит, что живет в Москве, пенсионер, оснований говорить неправду у него не имеется. «2 июня прошлого года я зашел в интернет, — зачитывает показания Лукин, — посмотрел ленту новостей, там я подписан на некоторых общественных деятелей, и там я увидел их заметки по поводу высказывания гражданина Навального. Потом прошел по ссылке попал на страницу гражданина в социальной сети твиттер Навального. И увидел… […] Для меня тема Великой Отечественной войны болезненна, потому что у меня дядя воевал, отец воевал… Я посчитал, что для солдата Великой Отечественной войны такие слова говорить нельзя. Поэтому я написал заявление в Следственный комитет. Вот, собственно, и все», — цитирует корреспондент «Медиазоны» показания свидетеля.

После выступления свидетеля адвокаты Навального пытаются задать вопросы Лукину, однако судья снимает большинство вопросов.

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После допроса свидетелей прокурор предложила вернуться к оглашению протокола допроса ветерана, а также огласить заявление Артеменко, которое он направил в адрес мирового судебного участка перед проведением предварительного слушания. Несмотря на возражения подсудимого и его адвокатов, прокурор Фролова начинает зачитывать воспоминания ветерана про 1942 год.

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В зал заседаний пригласили еще одного свидетеля: Сархан Кичибеко, терапевт в поликлинике. 9 июня после окончания работы он на скорой помощи приехал по вызову к Артеменко. «Пенсионер пожаловался на боли в сердце. Терапевт спросил, на фоне чего у него возникли боли, он ответил, что возникли на фоне стресса, эмоционального перенапряжения. Сиделка ветерана рассказала, какие пациент принимает препараты. После осмотра давление опустилось и пришло в норму», — цитирует показания свидетеля корреспондент «Медузы».

У защитников и Навального нет вопросов к свидетелю.

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После допроса свидетелей прокурор предложила вернуться к оглашению протокола допроса ветерана, а также огласить заявление Артеменко, которое он направил в адрес мирового судебного участка перед проведением предварительного слушания.

Несмотря на возражения подсудимого и его адвокатов, прокурор Фролова начинает зачитывать воспоминания ветерана про 1942 год. Чтение воспоминаний Игната Артеменко про военные годы длилось более 30 минут. Прокурор остановилась на 1952 году, когда Артеменко перешел на службу в училище Жуковского. После этого было зачитано заявление ветерана, в котором он возмущается, что Навальный назвал его холуем.

В ответ Навальный сообщил, что «сама идея что, этот же пожилой человек самостоятельно надиктовал… то, что прокурор читал 37 минут — это просто насмешка. Я даже нашел, откуда они это взяли. Но написал он это много лет назад, в 1974 году. То есть эти бессовестные люди взяли его старые воспоминания, оформили его как протокол и теперь нам суют его», — заявил политик.

Судья объявила перерыв на 45 минут.

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Как сообщает корреспондент телеканала «Дождь», напротив здания суда мужчина с мегафоном забрался на дерево и призывает всех, кто считает нынешнюю власть преступной, выйти и заявить об этом.

Позже мужчину задержала полиция.

Мужчина с мегафоном забрался на дерево напротив Бабушкинского суда. Он призывает всех, кто «считает нынешнюю власть преступной» выйти и заявить об этом



Видео: Михаил Шевелев / Дождь pic.twitter.com/QjcLBVdgJL — Дождь (@tvrain) February 12, 2021

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Перерыв закончился. Прокурор Фролова перешла к исследованию письменных доказательств дела. «Расследование представляет особую сложность», имеет «большой общественный резонанс», поэтому прокурор направил дело руководителю Главного следственного управления Следственного комитета по Москве, зачитывает документы гособвинитель.

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Прокурор зачитала содержание первого, второго, третьего томов дела, потом перешла сразу к пятому. По сообщениям журналистов из зала суда, всего в деле шесть томов.

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Навальный и адвокаты потребовали от судьи пропустить в здание суда эксперта Анатолия Баранова, профессора института имени Виноградова, который ждет на улице уже 45 минут. Сначала судья отказывалась пропустить эксперта, ссылаясь на то, что обвинение оглашает материалы дела. Потом прокурор предложила допросить эксперта Глотову Альбину Владимировну, которая участвовала в лингвистической экспертизе твитов Навального.

«Судья Акимова, почему специалист Глотова находится тут, в тепле и у нее все прекрасно, а наш должен на улице стоять? Почему?» — возмущается политик.

Судья объявила 15-минутный перерыв, потому что «Навальный мешает проводить заседание».

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Суд продолжился допросом свидетельницы Глотовой, старшего эксперта отдела лингвистических экспертиз экспертного центра при Следственном комитете.

В своем заключении Глотова признала, что высказывания Навального про «позор страны» и «продажных холуев» относятся к оценочным суждениям.

На этом сторона обвинения закончила предоставление доказательств. Суд перешел к представлению доказательств стороны защиты.

Только что гособвинитель Фролова своими руками окончательно развалила дело о клевете. Приглашенная обвинением эксперт СК Глотова заявила, что комментарий Навального целиком состоит из оценочных суждений, а утверждений о фактах не содержит. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) February 12, 2021

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Защита пригласила в качестве свидетеля эксперта Анатолия Баранова, заведующего отделом в Институте русского языка имени Виноградова. На его работы ссылалась эксперт Следственного комитета Глотова, на заключении которой основано обвинение.

Профессор Баранов пересказал выводы экспертизы: «Это все оценочные фразы, их толкование легко найти в словарях. Все они указывают на то, что нечто плохо и оценивается негативно. Основная сложность со словом „предатели“, потому что оно используется в разных значениях. Для клеветы, как я понимаю, необходимо, чтобы было такое утверждение, которое можно проверить на действительность. Например, Петр болен — можно проверить. А Петр — негодяй, нельзя проверить, для кого-то он негодяй, а для кого-то нет, — цитирует корреспондент „Медузы“ выступление Баранова. — Данный комментарий — это отношение человека к тем, кто агитирует за поправки к Конституции. Попытка найти там утверждения носит вымученный характер».

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Прокурор попросила профессора Баранова ответить, относятся ли слова «позор страны» к порочащим честь и достоинство. Баранов ответил, что это вопрос суда. «Вы действительно считаете, что нельзя проверить, является ли человек предателем?» — настаивает обвинение. «Если это оценка —то нельзя», — повторяет эксперт. Допрос эксперта окончен.

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После пятиминутного перерыва Навальный заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы.

«Я просматривал материалы дела и обратил внимание, что Артеменко в разных бумагах расписывается по-разному. Я настаиваю, что дедушку использовали как куклу. За него подписывается следователь, подписывается внучок. И сегодня я вижу от прокурора бумагу — и там снова я вижу другую подпись. Поэтому я требую проведения почерковедческой экспертизы, потому что в семье Артеменко принято использовать его для каких-то штук, в частности, в 86 лет, он стал владельцем ремонта техники Apple», — цитирует «Медиазона» слова Навального.

Ходатайство об экспертизе поддерживают адвокаты Навального Кобзев и Михайлова. Прокурор Фролова называет это все домыслами. Судья объявляет очередной перерыв.

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После перерыва судья отказала в проведении почерковедческой экспертизы.

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Дальше выступил Навальный. Он рассказал, что у него очень негативное отношение к тем, кто выступал за поправки к Конституции, так как поправки были затеяны, чтобы люди, которые сидят у власти, остались у власти навечно.

«У нас-то здесь процесс по клевете. И диспозиция этой нормы предполагает, что должны быть сведения, которые я умышленно распространил про какое-то лицо. Я знать не знал ни про какого Артеменко до этого процесса. И я сказал мое отношение, — цитирует политика „Медиазона“. — Ладно эксперт, которого мы пригласили, сказал, что не было распространения сведений, даже эксперт Глотова делала экспертизу по поручению СК, она сказала дословно — это были оценочные суждения. Чего мы здесь делали-то тогда? Это были оценочные суждения. […] Но то, что люди эти участвовали в кампании в поддержку власти, которая удерживается 20 лет, это плохо, и я отношусь к ним плохо. У нас генпрокурор вместе с бандой Цапков бизнес организовал. Я про это делал фильмы. Я ругаю всех последними словами, и я считаю, что я абсолютно прав, и я не буду выбирать выражения, потому что я абсолютно прав. А клеветы никакой не было. Весь этот суд придуман, чтобы, к сожалению, взять как куклу ветерана, и трясти. И мы это наблюдаем в совершенно отвратительной форме. Мы включили его на три минуты, потом выключили. Сказали, что приехала скорая помощь. Потом зачитали показания вот такой длины. Хотя очевидно, что ему 95 лет, он с трудом разговаривает. Подписи все поддельные. Вы взяли этого несчастного пенсионера, пользуясь тем, что он ничего не понимает, в 95 лет вряд ли кто-то из нас будет что-то понимать. И циничные бессовестные люди во главе с [Маргаритой] Симоньян сказали, что давайте этого ветерана вытащим и будем рассказывать, какой плохой Навальный, и таким образом защитим всех тех, кто участвовал в кампании за конституцию».

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После выступления Навального вопросы ему задавала прокурор. Далее цитаты корреспондента «Медузы» из зала суда:

Прокурор: Оскорбление ветеранов — это случайность или последовательная Великой Отечественной войне?

Навальный: Это отличный вопрос. Я все думаю, зачем вы оскорбляете ветерана. Он говорил, что не хочет участвовать, но вы его притащили все равно. Я думаю, да, вы намеренно его оскорбляете.

Прокурор говорит, что вопрос относился к нему.

Навальный в ответ рассказывает, что он — автор законопроекта, по которому ветераны должны получать больше офицеров вермахта.

И он — из тех людей, которые защищают ветеранов

Прокурор: Оскорбляя их?

[…]

Прокурор спрашивает, действительно ли Навальный — сторонник националистических идей.

Судья снимает вопрос.

Прокурор: Весной несколько ваших сторонников выложили на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников…

Судья снова снимает вопрос, но Навальный кричит, что прокурор специально задает такие вопросы, и он хочет на них ответить.

Навальный: Фотографии выложили сторонники [первого замглавы Президентской администрации Сергея] Кириенко…

[…]

Прокурор: Настоящее ликование ваших сторонников вызвала смерть актера Ланового. Один из них написал, что ему нужно было умереть на 20 лет раньше. Вы поддерживаете эти слова?

Навальный отвечает, что прокурор выдумала чудовищную ложь.

Навальный: А сколько вы детей съели вчера?

В ответ прокурор спрашивает, намеренно ли Навальный занимается уничтожением исторического наследия и памяти о Великой Отечественной войне.

Навальный говорит, что этим занимается власть.

Судья поинтересовалась у Навального, есть ли у кого-нибудь в его семье острые хронические заболевания.

Навальный: Я вот думаю, острая нелюбовь к Бабушкинскому суду является хроническим заболеванием?

Судья объявила перерыв до 16 февраля.

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