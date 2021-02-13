Война 1812 года: в Вязьме захоронили останки русских и французских солдат

В городе Вязьме в субботу, 13 февраля провели церемонию захоронения останков 126 человек, — в основном, солдат, участвовавших в боях под Смоленском в 1812 году.

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Опознать останки сложно, поэтому они похоронены в братской могиле, сообщили в администрации Вяземского района.

Как пишет русская служба Би-би-си, в церемонии приняли участие официальные лица двух стран, потомок наполеоновского маршала рода Мюратов, а также наследники полководца Михаила Кутузова. В ней приняли участие и около сотни реконструкторов в форме 1812 года, и рота почетного караула.

«Французские солдаты 24-го, 30-го, 55-го и 106-го пехотных полков и других частей, покойтесь снова в мире (…), пусть ваша смерть вечно напоминает законы мира и братства», — заявил на церемонии атташе посольства Франции в России по вопросам обороны, бригадный генерал Иван Мартен.

Как рассказала РИА Новости глава администрации Вяземского района Инна Демидова, церемония состоялась на Екатерининском кладбище Вязьмы, несмотря на метель и сильный мороз. В ходе церемонии прозвучали русский и французский гимны, состоялась литургия с участием православных и католических священников.

Останки 120 солдат, погибших в Вязьме при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812-го, а также трех женщин и трех детей, обнаружили в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, напоминает Би-би-си.

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